Läti püüab õpetajate puudust lahendada rohkemate ülikoolikohtadega

Minister Anda Čakša ütles Läti Raadiole, et praegu maksab riik 1697 täiskoormusega ja 758 osakoormusega pedagoogika tudengi õpingute eest, kuid järgmisel õppeaastal kahekordistatakse eelarveliste kohtade arvu. Selleks on eraldatud 1,2 miljonit eurot, sõltuvalt taotlejate nõudlusest.

Samuti jätkatakse varasemaid toetusmeetmeid, nagu õpetajate koolitusprogramm - üks aasta tasustatud õpinguid neile, kes soovivad koolis töötada ja kellel on vastav taust – ning prioriteetsetes valdkondades (loodusteadused ja tehnika ning Euroopa Liidule olulised võõrkeeled ja läti keel) suurendatakse stipendiume 300 euroni.

Neile eelarvekohtadele kandideerimise kriteeriumeid tõstetakse samuti. Keskkooli lõputunnistuse keskmine hinne ei tohi olla madalam kui 7/10. Aine hinne, mille õpetajaks tudeng õpib, ei tohi samuti olla madalam kui 7/10. Nõuded ei kehti täielikult lasteaiaõpetajatele.

Ministeeriumi pakkumist on arutatud kõrgkoolidega ning sisseastumisel kehtestatakse rangem valik, ühtsed vastuvõtutingimused ja suurem rõhk praktikatele. Samuti tuleb, sarnaselt juristidega, kasutusele ühtne kvalifikatsioonieksam.

Hiljuti süüdistas Läti riigikontroll haridusministeeriumi suutmatuses tagada õpetajate arvu ja järelkasvu. Hariduses võib inimressursside puudus avaldada kriitilisemat mõju kui teistes sektorites.

Terves Lätis on üle 500 täitmata õpetajakoha. Suurim puudus on Riias, kus 101 koolis õpib umbes pool Läti õpilastest. Teisel kohal on Daugavpils.

Suurimaks probleemiks on Lätis siiski haridustöötajate madal palk, mille vastu on õpetajad viimaste aastate jooksul mitu korda streikinud.