EKA-sse laekus tänavu viimase 10 aasta rekordarv sisseastumisavaldusi

Nelja ülikooli vastuvõtutulemused kinnitavad tõsiasja, et noortel on jätkuvalt huvi ettevõtluse, loovuse ning vaimse tervise teemade vastu. Eriti populaarseks kujunes sel aastal ka Eesti Kunstiakadeemia (EKA) vastuvõtt, mis tegi lausa oma 10 aasta rekordi, jõudes kõrgelt üle 1000 avalduseni.

"EKA oli väga heas olukorras sel aastal, kus meil tuli rekordarv sisseastujate avaldusi. Traditsiooniliselt on meil kõige populaarsem graafiline disain, aga selle järel kohe arhitektuuriteaduskonnas sisearhitektuur tegi suure hüppe," rääkis kunstiakadeemia õppeprorektor Anne Pikkov.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul esitati nende ülikoolis enim avaldusi sotsiaalteaduste valdkonda.

"Kui vaadata esimest aastat (bakalaureuseõpet), siis majandus, õigus, IT, mõned õpetajakoolituse erialad, eripedagoogika. Magistriõppes olid sarnase suunitlusega, näiteks muutuste juhtimine ühiskonnas, samamoodi majandus, samamoodi IT," selgitas Valk.

Ülikool sai kokku 14 000 avaldust bakalaureuse- ja magistriõppesse.

Tallinna Ülikool möönab, et nende populaarseim valik bakalaureusetasemel on jätkuvalt psühholoogia, kuid rohkelt avaldusi sai ka haridusteaduste instituut. Kokku sai Tallinna Ülikool sel aastal pea 9700 avaldust.

"Jätkuvalt on psühholoogia üks kõige populaarsematest erialadest, kuhu oli ka kõige suurem arv avaldusi, peaaegu 800 avaldust. Haridusvaldkond on rõõmustavalt populaarsuselt tõusnud aasta-aastalt ja traditsiooniliselt on populaarsemad või väga populaarsed isegi madalamate kooliastmete ja lasteaiaõpetajate erialad, aga ka eripedagoogika," rääkis Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

Tallinna Tehnikaülikoolis kujunes populaarseimaks inseneriteaduskond 1400 avaldusega, kuid erialaselt juhib ärindus pea 400 avaldusega. Lisaks on noortel suur huvi ka IT-erialade vastu.

Oma õppimatuleku tehnikaülikooli esimesse kõrgharidusastmesse on kinnitanud ligi 1800 inimest, magistrante lisandub 1000 ringis.

"Tallinna Tehnikaülikoolis on kõige enam avaldusi esitatud inseneriteaduskonda ja erialadest ehituseraialad ja loomulikult avalduste arvu poolest esimene on ärindus. Teine valdkond lisaks inseneri ja ärinduse kavale on IT-valdkond, kus infosüsteemide administreerimine ja infosüsteemide arendamine on need, mis pakuvad noortele jätkuvalt huvi," selgitas tehnikaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Anne Urbla.