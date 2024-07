Kohus teeb lõpuks otsuse Olympicu väikeaktsionäride hüvitise osas

"Eilse, üleeilse ning varasemate istungite järel oleme jätkuvalt veendunud, et ülevõtmishind 1,40 eurot aktsia kohta oli ebaõiglane. Nii meie kui ka ülejäänud väikeaktsionäride esindaja oleme veenvalt tõendanud, et aktsia õiglane väärtus oli oluliselt kõrgem," ütles kohtule avalduse esitanud osapooli esindav vandeadvokaat Hannes Vallikivi.

Vallikivi lisas, et samal seisukohal oli ka kohtu määratud ekspert.

"Olympicu seisukohalt on tegemist alusetu nõudega. Loodame, et kohtul on ressurssi teha metoodiliselt korrektne otsus, arvestades menetlusse esitatud põhjalikke finantsasjatundjate arvamusi," ütlesid Olympicut esindavad vandeadvokaadid Kristina Schotter ja Annika Peetsalu.

Avalduse tegid East Capital Asset Management S.A., Invesco International Small Company Fund, Akami Holding OÜ ja teised investorid, kes esitasid nõude määrata Olympicu aktsiate ülevõtmise eest täiendav hüvitis kokku üle 20 miljoni euro.

Harju maakohtus toimusid 8.-9. juulil kohtuistungid. Pärast viieaastast menetlust on esimese astme kohtuotsust oodata 30. septembriks.

Olympic lahkus Tallinna börsilt 2018. aastal seoses investeerimisfirma Novalpina Capital poolt ettevõtte ülevõtmisega. Lahkumisega kaasnes vaidlus ettevõtte väikeaktsionäridele nende osaluse eest makstud hinna üle.