Kanepi vald avab taas kanepipõllul suure labürindi

Tartu-Võru maantee ääres Savernas on kolmehektarilisele põllule rajatud taas suur tööstusliku kanepi labürint ning kanepilehe kujutis. Kanepilabürindi rajamise eestvedaja on Kanepi vald.

Põllumeest, kes oleks nõus labürindi jaoks kanepiseemne maha külvama, ei olnud Kanepi vallal sugugi lihtne leida.

"Oli tegelikult küll raske leida. Suurt konkurentsi ei olnud kahjuks. Nagu põllumees ütles ka, et seda on keeruline pärast koristada. Kasvatamine ei olevat keeruline, aga just see koristamine," tõdes Kanepi valla kultuurinõunik Kerli Koor.

Kohalikud ettevõtjad tulid siiski ideega kaasa ning teevad kanepilabürinti juba teist korda. Eelmisel korral said nad kanepiseemned hiljem kanadele söödaks viia, taime ennast nad veel väärindama pole hakanud.

"See lõpptulemus, mida sellega teha, koristamine – on vaevalisem projekt. Sel aastal veel mõtleme, kas koristame või ei korista. Selle kohapealt on teravilja lihtsam kasvatada," ütles labürindi rajaja Heimar Hani.

"Kanepi vallas peab olema kanepipõld, midagi teha pole," sõnas ta.

Labürint avatakse osana Kanepi festivalist. Selleks ajaks tulevad põllule ka infotahvlid, mis tutvustavad tööstusliku kanepi kasutusvõimalusi.

"Saab kasutada nii toidus, kosmeetikas, ehituses, isegi disainivaldkonnas. Sel aastal meil on tõsine hariduslik, teaduslik pool juures, et tõesti inimestele näidata selle intrigeeriva taime väärtuslikke omadusi, et nad ei ajaks seda segamini narkootilise taimega," rääkis Koor.

"Alguses kujutasime ette, et siin labürindis suitsupilve tuleb igalt poolt, aga ei ole veel trehvanud nägema. Eks nad (külastajad) ikka teavad, et see muidu siin ei kasvaks, kui sellel mingi muu hea toime ka oleks," ütles Hani.

Kaks aastat tagasi oli sealne kanepilabürint väga populaarne – põlluäär oli pidevalt autosid täis ning suve jooksul külastasid seda tuhanded inimesed.

"Eks paljud üritasid otseteed ka labürindist leida. Kui ikka ära eksid, siis ei olnud varianti, mindi otse kas siis tee suunas või kuskile mujale. Eks ta see aasta on natuke keerulisem jälle, loodame," rääkis Hani.

Labürint avatakse järgmise nädala reedel.