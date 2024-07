Saaremaa sai kaks labürinti juurde

Saaremaa on juurde saanud kaks uut labürinti – looduskunstnikul Indrek Nõgul on Neemi külas valmis saanud puuviljalabürint ja Sõrve sääre tipus saab läbida 300 sammuga Tigulohe kivilabürinti.

Aastaid tagasi tegi end looduskunstnikuks nimetav Indrek Nõgu Neemi külla Eesti suurima labürindi, mis kõndides 2,3 kilomeetri pikkune. See on siiani alles ja ikka ja jälle käiakse seal kõndimas.

Nüüd on sinna kõrvale tekkinud veel teine, küll pisut väiksem, aga seetõttu jällegi erilisem labürint. Seal on tegemist puuviljalabürindiga, kuhu istutatud kokku 341 puuviljapuud, maarjakaske ja tikripõõsast. Koos vennaga rajatud labürindi nimi on "Maaema tempel".

"Kõik need puud, mis siia istutatud on, hakkavad nüüd kasvama ja mismoodi see kõik välja kujuneb, seda näitab aeg. See on selline ajas kulgev kunstiteos, mis ei saagi mitte kunagi valmis. Ja sellel puuviljal, mis siin kasvab, võib olla mitte ainult maitse mõju ja need toitained, mida sa sealt saad, vaid seal võib suure tõenäosusega olla ka see energeetiline mõju, mida üks puuviljapuu võib anda ühes labürindis kasvades," kirjeldas Indrek Nõgu.

Kui kõik need puud ja põõsad ühte rivvi panna, oleks puuviljapeenra pikkuseks ligi kilomeeter.

Teises Saaremaa serva, Sõrve sääre tippu tegid sõrulased Torgu kuningriigist kividest labürindi – Tigulohe labürindi. See on nii aktiivses kasutuses, et muru on kivide vahel kõndimisest muutunud juba mullaks.

"Vanasti neid oli kõikides randades, kus meremehed ja kaupmehed ja ka sõjamehed käisid manamas endale head reisuõnne, et ära ei eksiks, et kaduma ei läheks kuskile," selgitas Tigulohe labürindi idee autor Kaupo Vipp.

"Tunne on hea, nüüd on reisiõnne kindlasti," rääkis labürindi läbinud Ave.

Kui Indrek Nõgul kulus oma puuviljalabürinti 341 puud-põõsaast, siis Torgu kuningriiklaste loodule kulus 24 tonni raudkive.