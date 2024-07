ÜRO: globaalne rahvastikuprognoos annab planeedile lootust

Analüüs ennustab, et 2080. aastate keskpaigaks on maailmas umbes 10,3 miljardit inimest, võrreldes praeguse 8,2 miljardiga. Seejärel oodatakse, et arv langeb sajandi lõpuks umbes 10,2 miljardini, mis on kuus protsenti madalam kui kümme aastat tagasi eeldati.

"Mõnedes riikides on sündimus nüüd isegi madalam kui varem ennustati ning näeme ka mõningate kõrge viljakusega piirkondade veidi kiiremat langust," ütles ÜRO majandus- ja sotsiaalasjade asepeasekretär Li Junhua. "Varasem ja madalam tipp on lootustandev märk. See võib tähendada väiksemat keskkonnakoormust inimtegevusest tingitud madalama kogutarbimise tõttu."

Junhua hoiatas siiski, et aeglasem rahvastiku kasv ei kõrvalda vajadust vähendada iga üksiku inimese tegevusest tulenevat keskmist mõju.

63 riiki, sealhulgas Saksamaa, Hiina ja Venemaa, on juba oma rahvastiku maksimumi saavutanud ning veel 48 riiki, sealhulgas Brasiilia, Türgi ja Vietnam saavutavad selle eeldatavasti aastaks 2054.

Ülejäänud 126 riigis jätkab rahvastik kasvamist. ÜRO sõnul peavad need riigid kaaluma, kuidas vähendada tulevasi keskkonnamõjusid, rahuldades samal ajal oma kasvava rahvastiku vajadusi.

Üheksas riigis, sealhulgas Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Nigeerias, Somaalias, Angolas ja Kesk-Aafrika Vabariigis prognoositakse rahvaarvu kahekordistumist enne 2054. aastat.

Kümme aastat tagasi ütles ÜRO, et umbes 30 protsendilise tõenäosusega saavutab maailma rahvastik selle sajandi jooksul oma maksimumi. Uues raportis hinnatakse selle tõenäosuseks 80 protsenti. Peamine tegur on olnud madalamad sündimusmäärad suurtes riikides nagu Hiina.

Rohkem kui pooltes riikides sünnitavad naised keskmiselt vähem kui 2,1 last – alla taseme, mis on vajalik rahvastiku suuruse säilitamiseks ilma migratsioonita. Peaaegu viiendikus riikides, sealhulgas Hiinas, on sündimus nüüd üliväike – alla 1,4 elussünni naise kohta.

Raportis kutsutakse üles vähendama teismeliste rasedusi, millel on kahjulikud tagajärjed emadele ja nende lastele.

Oodatava eluea tõus ja alla viie aastaste laste surmade langus 2023. aastal esmakordselt alla viie miljoni, peaks analüüsi kohaselt enamikus riikides kas kaasa aitama rahvastiku kasvule või aeglustama languse määra. Aastaks 2054 oodatakse inimeste keskmiseks elueaks umbes 77 aastat, võrreldes tänase umbes 73 aastaga.

Immigratsioonil on sarnane roll paljudes maailma osades ja see on peamine kasvutegur sajandi teisel poolel sellistes kohtades nagu Austraalia, Kanada ja USA.