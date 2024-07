Suur sündimuse langus on sageli seotud kriisidega

Sündide arv on Eestis langenud juba aastaid, kuid suurem langus toimus ülemöödunud aastal. Sündimuse langus on sageli seotud kriisidega.

Kui seni kirjutati sünde statistikasse viiekohalise numbriga, siis tänavu võib sündide arv langeda juba alla 10 000.

"Kui me võtame 2020. aasta, siis on näha, et on registreeritud sünde 13 127, aga näiteks 2023. aastal on registreeritud 10 203 sündi siseministeeriumi andmetel ehk see on vähenenud ja märgatavalt. Vaikselt numbrid näitavad, et langus kestab," rääkis siseministeeriumi perekonnatoimingute talituse nõunik Merli Laur.

Nii näiteks sündis mullu juunis 915 last, aga tänavu enam kui 100 last vähem. Eesti rahva väljasuremise pärast on muretsetud viimased paarkümmend aastat, aga seni oli Eesti muu Euroopaga võrreldes ikkagi üsna tubli.

"2021. aastal oli Eesti sündimuse näitaja kõrgem Euroopa keskmisest, 2022. aastal oli see juba madalamal ja praegu, 2023. aastal toimus veel langus. Peab tõdema, et Eestis see langus oli kõige kriitilisem ja järsem," tõdes statistikaameti projektijuht Jana Bruns.

Statistikaamet avaldas sel kevadel värske rahvastikuprognoosi, mille kohaselt sündimuse langus jätkub ning see on suurem kui eeldati viis aastat tagasi, eelmise prognoosi tegemise ajal.

"Mida kauem on need madalseisuga aastad, seda pikem mõju on kokkuvõttes. Kui praegu sünnib vähem lapsi, siis on tulevikus omakorda vähem neid inimesi, kes sünnitavad lapsi ja siis see hakkabki niimoodi süvenema," selgitas Bruns.

Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika nõuniku Alis Tammuri sõnul oli teada, et nooremad põlvkonnad soovivad vähem lapsi, aga nii suur sündimuse langus on ilmselt seotud ülemaailmsete kriisidega.

"Tihti lükatakse kriiside ajal sünde lihtsalt edasi ja hiljem need lapsed sünnivad. Aga praeguse kriisiga oli kummaline see, et kõikides vanuserühmades on sündide arv vähenenud, mis tähendab, et mõnel ei ole enam võimalust seda edasi lükata, mis tähendab, et seis võibki jääda selliseks madalaks," rääkis Tammur.

Tammuri sõnul on ta juba mitu aastat arvanud, et enam rohkem sündimus langeda ei saa, aga seni pole langus pidurdunud.

"Tavaliselt on just juuni, juuli, august see, kus on kõige rohkem sünde. Isegi maist peale, sest aeg-ajalt mingitel aastatel oli isegi iive positiivne, sest sündimus on sesoonne, pigem lapsed sünnivad suvel. Ja suremus on teistpidi sesoonne, sest suremus on suveperioodil väiksem. Seda ei ole kuskilt näha, ei ole seda suvist tõusugi. Nii et järelikult see põhi ei ole veel käes, kahjuks," ütles Tammur.