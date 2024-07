Soome kiitis heaks seaduse, millega saab varjupaigataotlejaid Venemaale tagasi saata

Eduskunta kiitis reedel häältega 167 poolt ja 31 vastu heaks seaduse, millega antakse piirivalvele õigus mitte lubada riiki varupaigataotlejaid, kes tulevad Venemaalt.

Seadusele hääletasid vastu rohelised ja vasakliit, lisaks kuus sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liiget ning ka üks valitsuskoalitsiooni liige Soome Rootsi Rahvaparteist.

Kuivõrd Eduskunta põhiseaduskomisjon otsustas, et tegu on nii-öelda erakorralise seadusega, oli seaduse vastuvõtmiseks vaja 5/6 saadikute poolthäält.

Soome valitsus sulges esmakordselt idapiiri mullu novembris. Enne kui Soome sulges idapiiri, oli riiki saabunud Venemaalt üle 1300 inimese. Tänavu veebruaris ütles Soome peaminister Petteri Orpo, et Soome piir Venemaaga jääb suletuks, kuna Venemaal on piiriäärsetel aladel tuhandeid kolmandate riikide kodanikke, kes ootavad võimalust illegaalselt Soomesse tulla.

Orpo on uue seaduse kohta öelnud, et see on oluline peatamaks põgenikevoog idapiirilt, kriitikute hinnangul on tegu inimõiguste rikkumisega ning see on vastuolus Soome võetud rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas Euroopa Liidu reeglitega.