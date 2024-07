USA ja Venemaa kaitseminister rääkisid telefoni teel

Telefonivestlus toimus Venemaa initsiatiivil, teatas ministeerium.

Vestluse teemaks oli julgeolekuohtude ennetamine ja võimaliku eskalatsiooni riski vähendamine, lisati Venemaa kaitseministeeriumi teates.

USA kaitseministeerium kinnitas, et kaitseministrid vestlesid, lisades, et tegu oli juba teise vestlusega veidi rohkem kui kahe nädala jooksul.

Austin rõhutas telefonikõnes, et Ukraina sõja ajal on oluline, et Venemaa ja USA hoiaksid omavahelised kommunikatsioonikanalid avatuna, ütles Pentagoni pressiesindaja Sabrina Singh.