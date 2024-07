Rahumägi: salateenistuse agentide tegevusele on raske midagi ette heita

Rahumägi hinnangul võis põhjus olla ajapuuduses, mis valimiskampaania üritustega paratamatult kaasas käib.

"Neid valimisüritusi enne valimisi on väga palju, tavaliselt katavad ja teevad eeltööd erinevate agentide grupid, kes saadetakse järgmisse asukohta turvalisust kaugemalt tagama. Kuna nende ettevalmistusaeg on tavaliselt väga lühike, kohtumisi on väga palju, siis informatsiooni maht ja kogu keskkond, mida tuleb läbi töötada julgeoleku mõttes, on väga suur. Arvestades lühikest aega, on suur tõenäosus, et võib tekkida halle alasid, mis on katmata," rääkis Rahumägi.

"Midagi pidi olema kindlasti valesti. Arvan, et põhjus oligi see, et sündmusi on väga palju, kus presidendikandidaat peab osalema, aega julgeolekumeetmeteks on vähe ja siis tekkivad sellised momendid, mis ei peaks aset leidma," lisas ta.

Salateenistuse agentide tegutsemisele Rahumägi sõnul midagi ette heita ei ole.

"Kohapealsete agentide tegevusele on küll raske midagi ette heita – tegutsesid protokolli järgi, nagu harjutatud. Kõik, mis sellele eelnes, seal võis olla vajakajäämisi, näiteks see, et inimene suutis nii kauge distantsi pealt jääda nähtamatuks nii kaua, kuni suutis tulistada, aga ka sellel võivad olla omad põhjused, miks see nii oli," lausus Rahumägi.

Küsimusele, kas laskja võis olla juhuslik üritaja või oli pigem tegu professionaaliga, vastas Rahumägi, et juhuslik üritaja pole võimeline nii kaugelt nii täpselt laskma.

"Ta küll ei suutnud realiseerida oma soovi, aga fakt on see, et ta pidi olema palju harjutanud selleks otstarbeks. Antud juhul oli tegu olukorraga, kus laskja on väga suure pinge all. Väga pika distantsi pealt tulistades ja nii vähe mööda lastes pidi olema inimene selleks valmistunud pikka aega," märkis ta.

Rahumägi sõnul võivad taolised intsidendid tekkida pigem siseriiklikult, kus ettevalmistus pole nii põhjalik kui välisvisiitidel.

"Välisvisiitidel – need on ette teada mõnikord aasta, mõnikord pool aastat, need valmistatakse ette väga täpselt, seal ei saa tekkida rutiini, sest keskkond on uus, partnerteenistused on abivalmid ja valmis tegutsema, asi on põhjalikult ettevalmistatud. Hoopis teine lugu on USA sisene liiklus, kus keskkond on sõbralik, teenistused on teada ja mida rutiinsem on keskkond, kus tegutsetakse, seda suurem on tõenäosus, et midagi erakordset võib juhtuda, sest üksteise peale rohkem loodetakse, üksteist rohkem tuntakse. Rutiin on see, mis on kõige suurem oht julgeoleku kaitseteenistustele," lausus Rahumägi.

Tulistaja haavas kampaaniaüritusel Pennsylvanias laval olnud USA vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi, kes sai kergelt viga.