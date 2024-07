Mustsõstrasaak on teist aastat kesine

Setomaal mahemustsõstraid kasvatava Ostrova Mari põldudel on marjakoristus täies hoos. Eestimaine sort "Karri" elas öökülmad üsna vapralt üle ning kannab nüüd okstel ilusaid suuri ja magusaid mahemarju. Loetud read põõsaid pakuvad ka ainukesena rõõmu. Kokku kasvatataks seal viiel hektaril mustsõstraid, aga enamik põõsastest said maikuu külmaga kannatada.

"Kui varasemal ajal olid siin mai algul sellised külmad, et mõtlesime, et 4. ja 5. mai on möödas, okei, oleme pääsenud. Aga võta näpust, 9. mail, kui oli Euroopa päev, siis meie saime miinus kaheksa kraadi. See oli see, mis näpistas ikka päris kenakesti põõsaid. Meile tähendab see, et loodetava kusagil 20 tonni asemel me saame marja siin umbes kolm kuni neli tonni," rääkis Ostrova Mari omanik Neeme Tulp.

Männi talu peremees Margus Palok otsustas aga sel aastal külmaga võitlusesse astuda – ta pani põllule termomeetrid, jälgis täpselt nende näite ning kui oli selge, et asi läheb kriitiliseks, asus tegudele.

"Vedasime põhurullid põllu äärde, kastsime nad eelnevalt tiigi märjaks ja siis hiljem tõime tohutul hulgal vett veel ja kastsime neid. Suits ei olegi nagu see, mis päästab, pigem on see veeaur, mis tekitab nagu kupli põllu peale. Öö läbi põletasime, viimased panime umbes kella nelja ajal põlema, tundub, et natuke aitas," selgitas Palok.

Nelja hektari suurune põld suudeti halvimast päästa ning peagi läheb seal marjakoristamiseks. Parematel aastatel saab Männi talu põllult neli kuni viis tonni hektarilt.

"Raske prognoosida, aga ma arvan, et ikkagi paari tonni ringis võiks tulla sel aastal," ütles Palok.

Kasvatajad tõdevadki, et nõudlus just mahemustsõstra järele on aina kasvamas ning praegu on turul pigem marja puudus. See väljendub ka hinnas.

"Päris kindlasti umbes kaks korda on (hind) tõusnud. Oleme kuulnud turuhinda, et kui inimene läheb leti juurde, tahab osta, siis kuus-seitse eurot on kilogramm. See on ikka päris kõva hind. Kokkuostijate hinnad on kolme kuni nelja euro kandis," rääkis Neeme Tulp.

Kokkuvõtvalt ütlevad kasvatajad, et aasta on mustsõstrakasvatajate jaoks keeruline, aga siiski lootust andev.