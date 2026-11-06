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ARCA Kiviõli moonatehas sai tegevusloa ja alustab tootmist 2028. aastal

Eesti
Laskemoon.
Laskemoon. Autor/allikas: Pixabay
Eesti

Kevadel selgus, et Türgi relvakontsern ARCA rajab Põhja-Kiviõlisse moonatehase, mille toodangut hakkab kasutama Eesti kaitsevägi. Tegevusloa sai ARCA Baltics Operations 20. oktoobril, tootmine algab 2028. aastal.

Tegevusloa saamisele järgneb asjaõiguslepingu sõlmimine, eesmärk on jõuda notarisse selle aasta lõpuks. "Hetkel saab ettevõte jätkata projekteerimise ja muude ettevalmistustöödega," märkis kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Edur. Pärast asjaõiguslepingu sõlmimist ja ehitusloa saamist saab ettevõte alustada ehitustöödega.

Tootmiseni jõutakse plaanide kohaselt 2028. aastal, selle nimel teevad Eesti riik ja ettevõte koostööd. Hetkel on ettevõttega sõlmitud võlaõiguslik hoonestusõiguse leping. Vastavalt sõlmitud lepingule annab riik ettevõtte kasutusse 141 hektari suuruse maa-ala Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis ning investeerib kuni 10 miljonit eurot juurdepääsuteede ja piirdeaia rajamiseks ning tootmiseks vajalike elektri-, gaasi- ja veeühenduste loomiseks.

Ettevõte investeerib 300 miljonit eurot

ARCA Baltics Operations hakkab Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis tootma suurekaliibrilist  laskemoona, sealhulgas 155-millimeetrist suurtükimoona. Ettevõte investeerib omalt poolt 300 miljonit eurot, et rajada tootmiseks vajalik taristu koos sisseseade ja ladustamisvõimalustega. Moonatootja lubab piirkonda luua kuni tuhat uut töökohta.

Sõjarelva laskemoona tootmise tegevusloa menetlemise protsessi haldab relvaseaduse alusel moodustatud komisjon, mida juhib tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ning kus osalevad lisaks kaitsepolitseiamet, politsei- ja piirivalveamet (PPA), kaitsevägi ja päästeamet.

ARCA juhti on kahtlustatud korruptsioonis

ARCA asutajat ja juhti on varem kahtlustatud raha eest NATO lepingutega manipuleerimises. Edur sõnas, et ARCA ja ARCA Baltics Operations vastavad kõigile valikpakkumise tingimustele, sealhulgas nõudele, et juriidilisel isikul, tema aktsionäril, tegelikul kasusaajal nõukogu ja juhatuse liikmel ei ole kehtivat kriminaalkaristust.

"Kõigi kandideerivate ettevõtete osas konsulteeriti julgeolekuasutustega valikpakkumise protsessi käigus," märkis Edur. ARCA puhul välistavaid tegureid välja ei toodud. Ettevõttel ei ole ka kehtivaid kriminaalkaristusi.

Edur ütles, et kaitsetööstusparkide rajamine Eestisse tugevdab riigi tööstus- ja julgeolekuvõimekust. "Eestis kohapeal toimuv suurekaliibrilise moona tootmine on oluline võimekus, mis parandab konkurentsiolukorda Eesti moonaturul ja võimaldab seeläbi nii parematel hinnatingimustel kui ka operatiivsemalt ja paremal ajateljel parandada siinseid laovarusid ning suurendab Eesti kaitsevõime toimepidevust ka kriisiolukordades," lisas ta.

Eestis tegutsevad lõhkematerjali ja sõjarelva laskemoona tootjad peavad tootmise rajamisel ja tegutsemisel järgima kõiki Eestiss kehtivaid nõudeid, sealhulgas ohutus- ja julgeolekunõudeid. Selle üle teostavad järelevalvet TTJA, PPA ja teised valitusasutused vastavalt oma pädevusele.

Kiviõlis rajab ja hiljem käitab moonatehast Arca Baltic Operations OÜ. Äriregistrist on näha, et ettevõtte juhatuse liikmed on Ismail Terlemez ja Nurseren Tol.

Segadus esindajatega

Septembris kirjutas Postimees, et Türgi kaitseettevõte ARCA Defence otsis endale Eestis esindajat juba 2024. aastal. Esialgu püüdis ARCA-t Eestis esindada Šveitsi ettevõtja Beat Eberle, kes asutas 2024. aasta oktoobris ka ARCA Baltics Operations OÜ. Hiljem hakkas ettevõtet nõustama aga Hanno Pevkuri sõbra ja erakonnakaaslase Jaanus Rahumäe ettevõte ESC OÜ. Rahumägi on öelnud, et tema ettevõte alustas ARCA nõustamist 2025. aasta aprillis ning kontakt tuli Türgi ettevõttelt.

Rahumägi on eitanud seotust laskemoona ostmise ja hangetega ning kinnitanud, et ei ole ARCA hangete teemal Pevkuriga suhelnud ega teda survestanud. Tema sõnul piirdub ESC roll ARCA nõustamisega kaitsetööstuspargi valikpakkumisel.

Äriregistri andmetel on ARCA Baltics Operations OÜ registreeritud Tallinnas Mõisa tänav 4 asuvale aadressile. Samal aadressil on registreeritud ka mitu Jaanus Rahumäega seotud ettevõtet. Rahumäe ettevõtte ESC OÜ tegevusaadress on samuti Mõisa tänav 4. Sellel aadressil tegutseb Al Mare ärihoone.

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