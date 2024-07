Suveks plaanitud bussiliine Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti vahele ei tule

Eesti lõunapiiri äärsed ühistranspordikeskused soovisid Euroopa toetusfondi raha abil sel suvel avada kaheks aastaks katseliselt bussiliinid Põhja-Lätiga.

Tõenäoliselt lükkub nende avamine järgmise aasta kevadesse.

Probleemid tekkisid Eesti ja Läti erineva seadusandluse tõttu.

Projektiga soovitakse katsetada Valga-Valka, Viljandi-Valmiera, Võru-Aluksne, Kilingi-Nõmme-Valmiera ja Pärnu-Ikla-Salacgriva bussiliini.

"Vidzeme planeerimisregioon, mis vastutab kogu Põhja-Läti ühistranspordi arendamise eest, ei saa tegelikult rahastada olemasolevate bussiliinide pikendamist üle piiri ja samuti ei saa ka lahendada või rahastada ja osaleda kaaspakkujana riigihangetes. Läti enda seadused ei luba seda just sellel Vidzeme planeerimisregioonil teha ja selle tõttu ongi see planeerimisregioon pöördunud nüüd nii Läti transpordiameti kui ka ministeeriumi poole, et saada edasisi juhiseid," selgitas Pärnu ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

"Kõigepealt peame oma projektitaotlust muutma vastavalt sellele juhisele, mida loodame saada, ja teiseks, ka vastavalt peame ajagraafikut muutma," lisas ta.

Projekt läheb maksma ligi 400 000 eurot.