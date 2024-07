Musk viib X-i peakorteri California uue seaduse tõttu Texasesse

"See on viimane piisk karikasse," kirjutas Musk sotsiaalvõrgustikus X päev pärast seda, kui California demokraadist kuberner Gavin Newsom allkirjastas seaduse, mis valas õli tulle niigi vihasele kultuurisõjale tormilisel USA valimisaastal.

"Selle ja paljude teiste eelnevate seaduste tõttu, mis ründavad nii perekondi kui ka ettevõtteid, kolib SpaceX nüüd oma peakorteri Californiast Hawthorne'ist Starbase'i Texasesse."

Multimiljardär lisas, et viib X-i, endise Twitteri, San Franciscos asuvast peakorterist Austinisse.

"Mul on küllalt vägivaldsete narkosõltlaste jõukude eest põgenemisest lihtsalt selleks, et hoonesse sisse ja välja saada," kirjutas Musk.

Musk oli juba varem kolinud Tesla peakorteri Silicon Valleys asuvast Palo Altost Texase osariiki Austinisse.

Ettevõtja on transtütre isa, kellest ta on võõrandunud, ning süüdistab tema California erakooliharidust selles, et see muutis ta poliitiliselt vasakpoolseks ja pööras isa vastu.

Newsom võttis esmaspäeval seaduse vastu pärast vaidlusi tekitanud seadusandlikku protsessi, kus vastandati mõningaid vanemlike õiguste eest võitlevaid koolinõukogusid LGBTQ-aktivistidega, kes olid mures haavatavate õpilaste heaolu pärast.

Newsom, keda peetakse president Joe Bidenile potentsiaalseks alternatiiviks, on sageli konservatiividega tuliselt vaielnud sooküsimuste üle riigikoolides.