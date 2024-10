SpaceX suutis Starshipi kanderaketi tagasi stardiplatvormile maandada

Kaheastmeline rakett startis kell 7.25 kohaliku aja (15.25 Eesti aja) järgi SpaceX-i kosmodroomilt Boca Chica Texase osariigis, saates raketi teise astme kosmosesse. Raketi esimene aste, kanderakett mis kannab nime Super Heavy, eraldus teisest astmest ligikaudu 70 kilomeetri kõrgusel, et alustada tagasipöördumist maale.

Super Heavy käivitas uuesti kolm oma 33 Raptori mootorist, et aeglustada laskumist tagasi SpaceX-i stardipaika, võttes sihiks stardiplatvormi ja 122-meetrise torni, kust ta oli õhku tõusnud. USA Vabadussammast kõrgem torn on varustatud kahe suure metallkäpaga ülaosas. Reaktiivmootorite mürinal langes 71 meetri kõrgune Super Heavy umbes kell 7.30 starditorni käppade haardesse, kirjeldas uudisteagentuuri Reuters ajakirjanik ning seda on näha ka Muski postitatud videos.

