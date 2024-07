Via Baltica Pärnu-Uulu 2+2 teelõik sai valmis

Lisaks ehitati välja kaks suurt liiklussõlme, neli kergliikluse tunnelit, ligi kolm kilomeetrit kergliiklusteed, paigaldati müratõkkeseinad ja muutuvteabega liiklusmärgid.

Teelõigu ehitus läks maksma 35 miljonit eurot.

Ehitus kestis kaks aastat ning tööd said valmis kavandatust pool aastat varem.

"Tegelikult ehitaja üllatas meid. Ta oli väga-väga tubli koos oma alltöövõtjatega, trotsides kõiki riske, mis ümber maailmas toimuvad," sõnas transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Sauga hinnangul võib teelõiku ööpäevas läbida kuni 15 000 sõidukit ning see on ka oluline tee raskesõidukitele.

Transpordiamet keskendubki lähiaastatel Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele.

"Selle maanteest selle aasta alguseks oli vaid valmis 22 protsenti, mis vastaks Euroopa standardi põhimaantee nõuetele. Aga veel lähikuul me loodame avaldada Are-Nurme suure hanke, mis on Pärnust veidi Tallinna poole, ja järgmisel aastal veel Märjamaa sõlme kandis umbes sama suur. Kui kõik need asjad valmis saavad lisaks sellele pisikesele objektile, mis teisel pool Pärnut praegu juba ehitatakse – neli kilomeetrit –, siis on umbes 50 protsenti Pärnu maanteest väga heas korras," rääkis Sauk.