Kohus mõistis kliimarühmituse Just Stop Oil asutaja viieks aastaks vangi

Kliimarühmituse Just Stop Oil asutaja Roger Hallam aitas organiseerida Londonit ümbritseva maantee blokeerimist, mille käigus põhjustasid kliimaprotestijad massiivse ummiku. Kohus leidis, et Hallam rikkus seadust ja mõistis ta viieks aastaks vangi.

Grupeeringu Just Stop Oil liikmed ronisid 2022. aastal M25 maanteele ja tekitasid seal suure ummiku. Kokku ronis maanteele 45 protestijat ning nende tekitatud kahju küündis üle 900 000 euro, vahendas The Times.

Kohus saatis trellide taha veel neli aktivisti. Kohus mõistis aktivistid süüdi vandenõus, mille eesmärk oli avaliku korra häirimine. Vastava seaduse kehtestas eelmine Briti valitsus.

Just Stop Oil ise proovib kodanikuallumatusega kliimamuutustele tähelepanu tõmmata, protestid on rahumeelsed. Samas eelmisel aastal läks Just Stop Oili 13-nädalane kampaania Londoni politseile maksma ligi üheksa miljonit eurot. Ka avalikkusel hakkab sellistest protestijatest mõõt täis saama.

Prokuratuuri esindaja Jocelyn Ledward rääkis kohtus, et viis süüdistatavat osalesid Zoomi koosolekul, milles arutati kavandatavaid proteste ja püüdsid värvata juurde uusi protestijaid. Selle koosolekuga liitus aga ka kõmulehe The Sun ajakirjanik, kes teeskles, et on asjast huvitatud. Ta salvestas osa arutelust ja edastas siis selle jutu politseile.

Kohtunik Christopher Hehir leidis, et tegemist pole enam kliimamuutuste pärast muret tundvate aktivistidega, vaid hoopis fanaatikutega.

"Olete määranud end ainsaks kohtunikuks selles osas, mida tuleks kliimamuutustega ette võtta," ütles kohtunik Christopher Hehir aktivistidele.

Samas ÜRO inimõiguste volinik on sellised karmid meetmed mõistnud hukka. Ka kuulsad keskkonnakaitsjad, nagu miljonär Dale Vince, kritiseerisid viimast kohtuotsust.

Vince avaldas lootust, et asjasse sekkub Briti valitsus. Tema sõnul on nüüd riigis võimul valitsus, mis saab kliimakriisi tõsidusest aru.

"See kohtuprotsess on kestnud aasta. Need on seadused, mille kehtestas konservatiivide valitsus Sunaki ajal ning need on karmid ja ebademokraatlikud. Need seadused muudavad meie riigi sarnaseks Põhja-Korea või Venemaaga, selles osas, kuidas me kohtleme inimesi, kes mõtlevad teistmoodi. Inimesed, kes tegutsevad oma südametunnistuse järgi," rääkis Vince.

Ka tuntud saatejuht ja kirjanik Chris Packham ütles, et karistus kujutab endast ohtu sõnavabadusele. Tema sõnul on tegemist hirmuäratava kohtuotsusega.