Ukraina sanktsioonid Lukoilile on Ungaris tekitamas tõsist kütusekriisi

Juunis peatas Ukraina naftatranspordi Kesk-Euroopa läbi Lukoilile kuuluva naftatoru. Teisi Vene naftaeksportijaid keeld ei puuduta.

Keeld on põhjustanud probleeme Ungarile, mis sõltub 70 protsendi ulatusest Vene naftast, sellest omakorda poole importis neile Lukoil, kirjutab Politico.

Pärast seda, kui Ukraina teatas keelust, ütles Ungari välisminister Peter Szijjarto, et see võib ohustada Ungari energiajulgeolekut. "Ukraina võimud näitasid üles tahet leida lahendus, kuid see tahe on nüüdseks kadunud," lausus ta.

Szijjarto kohtus sel nädalal Vene välisministri Sergei Lavroviga ning ütles, et kõnelused on alanud Venemaaga, et leida alternatiivsed viisid, kuidas Vene nafta Ungarisse jõuaks.

Ekspertide sõnul on olukord Ungari jaoks tõsine ning riigis võivad juhul, kui lahendust ei leita, tõusta energiahinnad mõne nädalaga väga kõrgele ning ohus on ka elektri varustuskindlus.

Ungaril on olemas riiklikud naftavarud, mida peaks jätkuma kolmeks kuuks.

Ukraina parlamendisaadik Inna Sovsun ütles, et transiidikeeld on mõeldud selleks, et Venemaa ei saaks naftamüügiga rahastada oma sõjamasinat, mis Ukrainas elusid hävitab. Samas vihjas ta, et osalt üritatakse sellega panna Ungarit muutma meelt Ukraina relvatarnete osas, millele Ungari on vastu olnud.

Lukoil varustab naftaga lisaks Ungarile Slovakkiat.