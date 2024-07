Saaremaa mees leidis oma maja vundamendi alt hõbeaarde

Mündid asusid praeguse maja vundamendist veel 30-40 sentimeetrit sügavamal, kokku oli seal umbes 70 münti.

Mündid leidnud Roland Pärn on juba aastaid ka ise hobidetektorismiga tegelenud, aga et aarde leidmine võib tal oma kodus juhtuda, seda võib tõesti jackpotiks nimetada.

"See lõi jah, puhkuseplaanid ja ka ehitusplaanid mõneks ajaks seisma," tõdes Pärn.

Arheoloogiadoktor Marika Mägi, kelle muinsuskaitseamet suunas pärast leiust teatamist kohale, ütles, et selliste müntide leidmisega saab killuke Valjala piirkonna ajalugu selgemaks. Samas jätab iga selline leid õhku küsimuse, mis pidi juhtuma, et kogutud varandus maha jäi.

"Mina kujutan ette, see on muidugi natuke spekulatsioon, aga et see oli siin elanud üliku selline aardelaegas, kus varandus oli ja kust võeti kui vaja või pandi juurde. Ja kui tabas see traagika, millest me midagi ei tea, aga mis ilmselgelt on olnud, sest maja on maha põlenud ja küllap siis need inimesed on ka surma saanud. Et mis siin kusagil 12. sajandi keskpaigas võis aset leida, seda me täpselt ei tea," arutles Mägi.

"See ajajärk on ka selle poolest huvitav, et meil on tollest ajast leide väga vähe. Tegelikult Haapsalust, Padikülast 1170-1180 aastatest. Ja nüüd siis see Saaremaa leid. Nii et teaduse mõttes on tegemist väga põneva leiuga," tõdes Leimus Ajaloomuuseumist.

Pärn ütles, et kuigi leid tuli välja omast kodust, ei tekkinud tal kiusatust, mündid endale sahtlisse jätta.

"Ma olen need leidnud ja see on tähtis ja sain ka käes hoida. Ja ma arvan, et see võit sellest ära andmisest on palju kordades suurem, kui see, et ma oleks need endale sahtlisse toppinud ja neid siis ööpimeduses imetlenud ja siis hauda kaasa viinud selle teadmise!" rääkis Pärn.

Roland on nüüd eufooriast üle saanud ja saab majaehitusega jätkata ning suure tõenäosusega jääb oma riiklikku leiutasu ootama. Kõik ajaloohuvilised jäävad aga omakorda ootama, et konserveeritud mündid võiks mingi aja pärast näiteks Saaremaa muuseumis kõigele nähtavaks saada.