Suurbritannias sai noarünnakus surma kaks last

Rünnak toimus Liverpooli lähedal asuva Southporti linnas. Kaks last suri saadud haavadesse. Vigastatute seas on kaks täiskasvanut ja ülejäänud neist on lapsed. Kuus vigastatut on kriitilises seisundis.

Politsei teatas, et kahtlustatav on 17-aastane noormees, ta arreteeriti ning praegu toimub tema ülekuulamine. Politsei teatas, et uurimine on pooleli ja kahtlustatava motiiv on veel ebaselge, vahendas The Times.

Meedia teatel toimus rünnak kohalikus kogukonnakeskuses, kus toimus laste jaoks mõeldud Taylor Swifti-teemaline tantsuüritus.