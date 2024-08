Suurbritannias jätkusid Southporti pussitamisest ajendatud meeleavaldused

Kõikjal üle Ühendkuningriigi toimusid laupäeval paremäärmuslikud või marurahvuslikud meeleavaldused, mille ajendiks on esmaspäevane pussitamine Southporti linnas, kus sai surma kolm väikest tüdrukut. Paremäärmuslaste väitel on pussitaja sisserändaja, ehkki politsei seda seni kinnitanud pole.

Nii ulatuslikku lõhkumist ja laamendamist nagu on viimastel päevadel olnud Sunderlandis, seniste uudiste põhjal laupäeval kusagil ei toimunud, ka Sunderlandis endas oli suhteliselt rahulik.

Sunderlandi elanikel aga kulub aega, enne kui nad protestimise sildi all toime pandud vägivallalaine tagajärgedest üle saavad.

"Vägivald, röövimine ja vandalism – kõik see ei ole protestimine. See on kuritegelik käitumine. See ei ole ka Southporti süütute laste leinamine, kelle juures meie mõtted peaksid olema. Need pätid pole pussitamisohvritele poolt mõtet ka pühendanud," kommenteeris Northumbria politseikomissar Susan Dunworth.

Vägivallata siiski ei pääsenud, küll peamiselt seetõttu, et laupäeval oli pea igale marurahvuslaste meeleavaldusele ka vastumeeleavaldus ning sageli põrkasid need meeleavaldused kokku. Teateid meeleavaldajate vahelistest kokkupõrgetest on Belfastist, Leedsist, Manchesterist ja veel mitmest kohast.

Põhja-Iirimaal Belfastis olid marurahvuslaste vastu tänavaile tulnud ka ametiühingud.

"Me ei luba parempoolseil võimutseda meie töölisklassi kogukondades. Me tuleme kokku, igaüks, igas linnas ja kanname sõnumit solidaarsusest kõigiga, kes meie kogukondadesse on tulnud. Me oleme teiega ja me seisame teie kõrval, mida iganes nad meile ka teha ei üritaks," rääkis Ühendkuningriigi transporditööliste ametiühingu peasekretär Mick Lynch.

Manchesteris oli vastumeeleavaldajaid lõpuks rohkemgi kui sisserände vastaste meeleavaldusel osalejaid. Samas on selge, et vastandlike seisukohtade esindajad on vihaseks aetud ning rahu ja leppimist Ühendkuningriigis esialgu oodata ei ole.