Peep Jahilo lahkub presidendi kantselei direktori ametist

"Olen Peep Jahilole tänulik, et ta nõustus 2021. aasta sügisel tulema oma kogemusega mõneks aastaks Kadriorgu, kus hoolitses hästi presidendi kantselei käekäigu eest ja meie kokkuleppe järgi ma teadsin, et varem või hiljem pöördub ta oma juurte juurde tagasi. Nüüd paraku ongi see aeg käes," ütles president Alar Karis.

Jahilo on välisteenistuses töötanud Eesti ajutise asjurina Londonis, suursaadikuna Norras ja Islandil, Kreekas ja Küprosel, Indias, Hollandis ja Albaanias, samuti välisministri kantselei direktori, välisministeeriumi personaliosakonna ja siseauditi osakonna peadirektori ning välisministeeriumi asekantslerina.

Juunis lahkus ametist presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt, kes jätkas õppejõutööd Tallinna Ülikoolis.