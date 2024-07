Ida-Virumaa turismiklaster pakub ettevõtjatele külalislahkuse koolitust

Ida-Virumaal on kaunis loodus ja toredad inimesed, kuid teeninduse tase võib lääne turistile kohati ebaühtlasena tunduda.

Ida-Viru turismiklastri teenindus-arendusjuht Anu Kõrge alustas tööd suve hakul ning on jõudnud tutvuda umbes paarikümne turismi- ja teenindusettevõttega. Naeratamise on teenindajad juba ära õppinud, kehvem on olukord keeleoskusega.

"Südamlikkus, heatahtlikkus ja abivalmidus on kõik olemas. Miinustest teeninduse poole peal kindlasti keeleoskus on see, mis tahaks parandamist. On kahjuks selliseid kohti ka, kus ei oska teenindajad isegi eesti keelt, aga ideaalis muidugi lisaks eesti keelele oleks tarvis ka vähemalt inglise keelt osata suhtlustasandil. Eriti uhke oleks, kui soome keeles saaks teenindajad hakkama. Aga jällegi, see on ka kõik õpitav. Kui nüüd väliskülalisi hakkab tulema, siis ma usun, et see olukord muutub ka keeleoskuse koha pealt kindlasti paremaks," rääkis Kõrge.

Toila rannas paiknev Mereresto loodab külalislahkuse juhilt abi, kuidas talvehooajal inimesi restorani meelitada. Keeleoskusega Mereresto personalil probleeme ei ole.

"Meie teeninduspersonal on enamasti gümnaasiumiõpilased ja neil on päris hea eesti ja inglise keele areng ja kogemus. Ja muidugi, kui sa õpid koolis või gümnaasiumis, sa saad mingi baasandmed ja baasinfo, mida sa saad juba siin rohkem arendada," ütles Mereresto juhataja Valentina Palkovs.

Keelteoskuse parandamiseks ja teeninduskvaliteedi tõstmiseks alustab Ida-Viru turismiklaster sügisel külalislahkuse koolitusi, mida toetab ka õiglase ülemineku fond.