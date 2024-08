Soome peaminister: idapiiri Soome lähiajal ei ava

Väljaandele Iltalehti antud intervjuus ütles Orpo, et Venemaal on endiselt võimekus suunata inimesi Soome piirile ja see ei ole muutunud.

Soomes on viimasel ajal olnud ka palju kummalisi vahejuhtumeid, mida seostatakse Venemaa tegevusega, näiteks kukkus hiljuti ümber üks mobiilimast, mille trossid olid läbi lõigatud.

"On tõsi, et juhtumeid on olnud palju ja julgeolekuametnikud uurivad kõiki neid põhjalikult. Ei saa välistada võimalust, et tegemist on hübriid-mõjutuse või sabotaažiga, aga nagu soomlastel kombeks, kõigepealt peab asi selge olema, enne kui saab järeldusi teha. Aga jah, ei saa eitada, et palju on juhtunud," ütles Soome peaminister Iltalehtile.

Soome valitsus otsustas mullu novembris sulgeda ka viimase Vene piiril lahti oleva piiripunkti. Sealt edasi on Soome idapiiri sulgemist korduvalt pikendanud.