Tusk süüdistas Venemaad Varssavi suurima kaubanduskeskuse süütamises

"Me teame nüüd kindlalt, et Varssavi Marywilska kaubanduskeskuse suure tulekahju põhjustas Venemaa eriteenistuste tellitud süütamine," ütles Tusk. "Mõned süüdlased on juba kinni peetud, kõik teised on tuvastatud ja neid otsitakse. Me saame teid kõiki kätte!" lubas Poola peaminister.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!