Erika Salumäed kehastav Karolin Jürise: ma ei olnud varem trekil sõitnud

Tallinnas Pirita velotrekil filmitakse eluloolist spordidraamat, mille keskmes on Eesti üks edukaimaid sportlasi Erika Salumäe.

Elvast pärit trekisõitjat, kes oma sportlaskarjääris sai kaks olümpiakulda ning püstitas arvukaid rekordeid, kehastab näitleja Karolin Jürise.

"Mida rohkem ma spordiga kokku puutun, seda rohkem saan aru, kui vajalik on rääkida tippspordist, inimesest tippspordi sees. Treeningprotsessist ja sellest kõigest, mida on vaja, et üldse olla olümpiavõitja. Nagu Erika ise ütleb, siis selleks ei ole vaja ainult väga tugevat keha, vaid ka väga tugevat vaimu," lausus Jürise.

"Näiteks Lätis olime ühel võttepäeval 12,5 tundi ratta seljas. Muidugi, kogu aeg ei pea sprintima, aga sellest 2,5 tundi ikka sõitsime kiiresti. Nii kiiresti, kui ma üldse suudan. Ega ma ei olnud enne filmi viraažis sõitnud trekil. Aga nüüd ma olen ikka sõitnud nii siin kui ka Klaipedas kui ka Panevežyse puidust sisetrekil," lisas Jürise.

Lavastaja German Golubi jaoks on film "Meie Erika" esimene täispikk linalugu. Oma lühimängufilmiga "Minu kallid laibad" pälvis Golub kõigist võimalikest auhindadest kõrgeima – Ameerika Filmiakadeemia tudengifilmide Oscari.

"Mida ma võtsin oma lühifilmist, on see, et mitte ainult tempo ja rütm, mis filmis loeb, vaid see, millega inimesed samastuvad üle maailma. Ma teen ikkagi filmi eestlastest, aga mitte ainult eestlastele, vaid et igaüks, kes vaatab filmi, tunneb ära ennast või kedagi lähedal. Minu jaoks on kõige suurem eesmärk edastada inimese lugu," lausus Golub.

Kolme Balti riigi koostööfilmi "Meie Erika" võtted on toimunud suve jooksul erinevates paikades Eestis, Lätis ja Leedus. "Meie Erika" jõuab kinolinale 2026. aasta alguses.