Eesti-Vene piiripunktides algab üleminek täielikule tollikontrollile

Maksu- ja tolliamet (MTA) hakkab neljapäevast Vene Föderatsiooni liikuvaid inimesi ja veetavaid kaupu Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktides rohkem kontrollima, et valmistuda sujuvalt täielikule tollikontrollile üleminemiseks.

MTA palub kõigil piirületajatel veenduda, et neil poleks kaasas keelatud kaupa ning varuda piiriületuseks senisest rohkem aega.

"Sanktsioonide rakendamine on tollivaldkonna prioriteet number üks ja igasuguse sõjapidamiseks kasutatava kauba viimine Vene Föderatsiooni on tolli eriti range tähelepanu all," ütles MTA tollikontrolli osakonna juhataja Voldemar Linno.

Senise riskipõhise kontrolli asemel täieliku tollikontrolli teostamine on ajamahukas ning võib vähendada piiri läbilaskevõimet Venemaa suunas MTA hinnangul poole võrra. MTA palub piiriületuseks varuda aega.

Jalgsi piiri ületavale reisijale tähendab täielik tollikontroll iga inimese ja temaga kaasas oleva pagasi kontrollimist. Kui reisija ületab piiri autoga, lisandub samuti transpordivahendi ja seal oleva kauba kontrollimine.

Ka liinibussiga reisijatel palutakse bussist koos pagasiga väljuda ning läbida jalakäijatega sarnane tollikontroll.

Kauba kontroll tähendab veoki broneerimise õigsuse kontrolli, kaubaruumi uste avamist ja kontrolli.

"Palume kõigil Vene Föderatsiooni minevatel inimestel veenduda, et kaasas olev kaup ei oleks sanktsioonide all ning varuda piiriületuseks senisest vähemalt poole rohkem aega. Oleme muudatusest teavitanud ka tolli koostööpartnereid," lisas Linno.

"Seni riskipõhist meetodit kasutanud Eesti tollikontroll on juba praegu vedajate seas tuntud kui üks rangemaid, kuid lisanduvate sanktsioonipakettidega muutuvad üha tihedamaks ka sanktsioonidest kõrvalehiilimise katsed. Eelmisel aastal tuvastas tollikontroll üle 5000 rikkumise, lisaks saadame näiteks Narva tollipunktist igas tunnis tagasi mõne inimese, kellele oleme teinud hoiatuse sanktsioonide rikkumise eest," ütles Linno.

"Tahtlik sanktsioonide rikkumine on kuritegu ning nende osas viib kriminaalmenetluse läbi kaitsepolitseiamet," lisas Linno.

Täieliku tollikontrolli sisseviimine väljuval suunal tuleneb valitsuse 4. juuli otsusest, mille tingis sanktsioonidest kõrvalehiilimise katsete suurenev arv ning maksu- ja tolliameti ohuhinnang.