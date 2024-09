MTA on täieliku tollikontrolli ajal tuvastanud Eesti-Vene piiril sadu rikkumisi

Üleminek täielikule tollikontrollile algas Narva piiripunktis kuu aega tagasi. Alates septembrist kontrollitakse juba iga Eestist väljuja pagasit. Kui varem tuvastasid tollitöötajad keskmiselt 22 rikkumist päevas, siis täieliku tollikontrolli rakendamisega on see arv kahanenud 18 rikkumiseni.

Maksu- ja tolliameti hinnangul on piiriületajad muutunud seaduskuulekamaks, kuid olukord on endiselt murettekitav.

"Me näeme iga päev, et üle piiri ikkagi viiakse kaupu, millest teisel pool puudus on. Praegu on üks murekoht Narva kontekstis just sularaha, mille rikkumise katseid on meil kõige rohkem. Väga palju viiakse üle ka erinevaid sõiduautode ja masinate varuosi, ka droonide komponente, elektroonikat, mida võidakse ka kahese kasutuse otstarbel ära kasutada, kaamerad, erinevad raadiosaatmisseadmed," rääkis MTA peadirektori asetäitja Ursula Riimaa.

Neljapäeva pärastlõunal seisis Narva piiripunkti ees sabas umbes 400 inimest. Piiriületajad hindavad ooteaega Narva tähise järgi – alates N-tähest jõuab piiripunktini seitsme tunniga.

Ooteaja pikkust mõjutavad piiriületajate rohkus, tolliprotseduurid ja Narva piiripunkti kitsikus.

"Kindlasti on nüüd piiriületus aeglasem, kuna kogu pagas, kõik asjad vaadatakse läbi 100-protsendiliselt. Ja kui korraga tuleb seitse bussi ette ja kui korrutada see 50 reisijaga, kuna bussid on harilikult ikkagi rahvast täis, siis me võime arvutada, kui palju korraga ilmub inimesi järjekorda. Me ei saa korraga nii palju inimesi tollikontrolli suunata, kuna ruumiliselt ja füüsiliselt pole võimalik seda seal nii kiiresti teostada," selgitas Narva piiripunkti dokumendiekspert Arnold Vaino.

Narva piiripunkt töötab 16 tundi ööpäevas. Selle ajaga pääseb Venemaale 1500 kuni 1700 piiriületajat.