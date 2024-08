Üleminek täielikule tollikontrollile võib piirijärjekordi veelgi pikendada

Euroopa Liit on kehtestanud 14 sanktsioonipaketti ja Venemaale viimiseks keelatud kaupu on juba tuhatkond. Tollitöötajad avastavad salakaupa iga päev, olgu selleks valuuta, mootoriõli või luksuskaubad. Kuid Venemaale on püütud viia ka droone, relvaosi ja elektroonikat.

Riskipõhine kontroll pole enam tõhus ja toll alustab üleminekut piiriületajate lauskontrollile.

"Piiripunkt on lahti 16 tundi ööpäevas. Tänasest päevast me teostame täielikku tollikontrolli 10 tunni jooksul. Järgmisest esmaspäevast on see aeg juba kaks tundi pikem ehk 12 tundi ja üsna kiiresti me jõuame täieliku tollikontrollini kogu piiripunkti lahtioleku ajal," selgitas Narva tollipunkti juhataja Ants Kutti.

Narvas võib paarisajal järjekorras seisval piiriületajal ooteaeg kesta kuni viis tundi. Tolliameti hinnangul võib täielik tollikontroll ooteaega pikendada veel kolmandiku võrra. Õhtustel piiriületajatel on oht värava taha jääda.

"Need ootejärjekorrad näiteks õhtusel ajal võivad olla sellised, kus inimesed näevad, et piiriületust ei toimu, nende vaates siis peaks hakkama varakult vaatama omale ööbimiskohta," ütles Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Piirijärjekorras seisvad inimesed on karmimast tollikontrollist kuulnud ja loodavad, et toll teeb oma tööd kiiresti.

"Ei tea, kui põhjalikult nad kotte kontrollima hakkavad, sellest kõik sõltub. Võtame kas või praegu järjekorras seisvad paarsada või kolmsada inimest. Kui igaühele kulub vähemalt viis minutit, kui palju see teeb?" kommenteeris Leedu elanik Juozes.

Tollitöötajad kinnitavad, et kui piiriületajatel keelatud kaupu kaasas pole, liigub järjekord kiiresti. Ehk mida seaduskuulekamad on inimesed, seda kiiremini nad Venemaale pääsevad.

Ka Kagu-Eesti piiripunktides võib piiriületuse aeg mitmekordistuda

Autoga saab Eesti-Vene piiri ületada vaid Koidulas ja Luhamaal. Sõiduki ja pagasi lauskontroll pikendab ka seal piiriületuse aega mitmekordselt.

Koidula piiripunktis paistis neljapäeva keskpäeval pealtnäha rahulik. Eesti poolel ootasid Venemaale sisenemist kolm autot.

"Siin silla peal ma olen kella üheksast, see tähendab juba viies tund. Suhteliselt kaua läheb. Ootealal oli ka pikk ootamine," rääkis Irina.

Kokku oli Irina olnud Koidulas juba 12 tundi. Pika ooteaja on ta aga valmis ära kannatama, sest paljudest teistest piiripunktidest ei pääse autoga üldse läbi.

"Mina tulen Leedust. Ma külastan oma sugulasi ja turismi eesmärgil ka. Kõik korraga," sõnas ta.

Koidula piiripunkt on kiireim tee autoga Venemaale ka soomlaste jaoks. Soomest sugulaste juurde sõitev Oleg oli Koidulas oodanud pea terve ööpäeva.

"Ma ise lõin endale tingimused, võtsin kaasa õhkmadratsi. Ma tean, kui kaua siin võib minna. Mul on kaasas söök varuga. Minu jaoks see on tavaline olukord, ma olin valmis selleks," rääkis ta.

Kui Koidula piiripunktis pikki ootejärjekordi ei olnud, siis piiripunkti ees suurel ootealal oli sadu autosid ja veoautosid. Ja kui varem pidi seal ootama viis kuni kuus tundi, siis nüüd võib ooteaeg venida kuni ööpäeva pikkuseks.

"Õnneks on Eesti piiril Luhamaal ja Koidulas autode piiriületus reguleeritud elektroonilise järjekorraga. Ja autod ei pea ootama vahetult piiril, vaid ootealadel või isegi ettevõtetes, enne kui ootealale tulevad. Aga kui räägime läbilaskevõimest, siis kui praegu läks läbi ööpäevas kuni 50 veoautot, siis praegu võib see langeda 20 autoni ööpäevas," rääkis Lõuna tollipunkti juhataja Toomas Huik.

Ka jalakäijate ja busside jaoks venib lauskontrolliga piiriületusaeg umbes poole võrra pikemaks ning veoautode puhul võib see olla isegi kolm korda pikem.

Eesti numbrimärgiga autosid on viimasel ajal lõunapiiril vähemaks jäänud, küll aga on suurenenud teiste riikide esindatus Koidula ootealal.

"Aga miks nii juhtus, et nii kaua peab ootama? Me ju broneerisime järjekorrakoha juba Saksamaal, oleme ära maksnud. Ja praegu seisame ikka siin. Kui kaua veel läheb, ma ei kujuta ette," rääkis Saksamaalt tulnud Aleksandr.