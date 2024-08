Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid kanti äriregistrisse

Sellega on erakond ametlikult registreeritud ning saab osaleda valimistel ja poliitilises tegevuses.

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid asutati eesmärgiga hoida eestlaste rahvuslikku identiteeti, suurendada rahvusühtsust ja kaitsta Eesti Vabariigi suveräänsust. Erakond soovib pakkuda paljudes olulistes riigielu küsimustes alalhoidlikku alternatiivi senistele poliitilistele jõududele, seistes ühtlasi kodanike põhiõiguste ja heaolu eest.

"Riigis hetkel toimuv ei tohiks külmaks jätta ühtegi kaasmaalast," kommenteeris erakonna aseesimees Silver Kuusik.

"See tung, mis on toonud nii palju inimesi uue erakonnaga liituma, tõestab, et meie järele on poliitmaastikul vajadus olemas ja me suudame pakkuda tõsiseltvõetavat alternatiivi," lisas ta.