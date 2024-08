ERK-i lubadused: "jah" abielureferendumile ja kroonile, "ei" e-valimistele ja multikultile

Tuleb teha abielureferendum ja kaaluda vajadusel Eesti krooni taastamist, aga lõpetada ka e-valimised ja Rail Balticu ehitus - need on vaid mõned punktid, mis said kirja uue erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) programmi.

ERR noppis valdavalt EKRE-st lahkunute baasilt tekkinud uue partei programmist välja mõned huvitavamad ja iseloomulikumad punktid.

Vastu multikultuursele ühiskonnale

Kõike seda, mis puudutab rahvusriiki ja identiteeti, võtab kokku programmis olev lause: "Seisame vastu Eestist multikultuurse ühiskonna kujundamisele."

Programmis kirjutatakse, et massiline mitte-eestlaste sisseränne on Eesti rahvusriigile eksistentsiaalne oht, mis teravdab demograafilisi probleeme ning pidurdab majandusuuendusi ja elatustaseme kasvu.

"Ühiskonna radikaalse muutmise poliitika ei anna soovitud tulemusi, aga sellega kaasnevad soovimatud tagajärjed. Rahvastikku puudutavad eksperimendid Eesti ühiskonnaga on mitte ainult mõttetud, vaid ka ohtlikud."

Samuti soovib ERK programmis "Eesti jätkamist muistsete, kristlike ja humanistlike juurtega üleeuroopalise tsivilisatsiooni osana".

Rahvahääletused ja presidendi otsevalimine

Riigiõiguslikult tuuakse programmis uue partei ühe peamise eesmärgina välja soov muuta Eesti põhiseadust nii, et kodanikud saaksid algatada referendumeid.

"Riigikogu valimise seadust tuleb muuta nii, et kandidaatide edukuse määrab ainult nende oma valimisringkonnas saadud häälte arv. Samuti peab rahval olema õigus otse valida Eesti riigipea, kelle pädevuses oleks poliitikaülese jõuna erakondade võimu tasakaalustada. Eesti Vabariigis peaks valimisõigus olema ainult Eesti kodanikel."

E-valimised tuleb lõpetada

Vastu on ERK e‑valimistele, sest uue partei hinnangul ei vasta nende praegune vorm demokraatlike valimiste nõuetele läbipaistvuse, kontrollitavuse ega turvalisuse poolest.

"E‑valimised tuleb lõpetada ja pöörduda tagasi traditsioonilise valimiskorralduse juurde, mida kasutatakse enamikus lääneriikides, kuni e‑valimised on täielikult usaldusväärsed ning vastavad igas aspektis Eesti põhiseadusele ja õigusriigi standarditele."

Referendum abielu küsimustes

Programmis on lubadus korraldada Eestis rahva tahte väljaselgitamiseks ja jaluleseadmiseks referendum abielu mõiste küsimuses.

"Tähtsustame traditsioonilisi pereväärtusi ning vastustame individualistliku lõbu- ja tarbimiskultuuri seadmist inimväärikust riivavalt kõrgele kohale ühiskonnas. /.../ Muudame põhiseadust ja valimisseadusi nii, et laste häält võetakse poliitika kujundamisel arvesse: lapsevanemad peaksid saama hääletada ka oma alaealiste laste eest."

Samuti lubatakse mõistlikult reguleerida nutiseadmete kasutamist koolides.

Uus referendum EL-i kuulumise küsimuses

Eesti kuulumine Euroopa Liitu on rahvuslaste hinnangul põhjendatud niikaua, kui sellest tulenev kasu Eesti riigile ja rahvale ületab kahju.

"Oleme seisukohal, et jätkuva föderaliseerumise asemel peab Euroopa Liit liikuma rahvusriikide liidu suunas. Kui Euroopa Liidu föderaliseerumine intensiivistub, toetame uue referendumi korraldamist Eesti Euroopa Liitu kuulumise küsimuses."

Sõdurite välismissioone piirata

Rahvuslaste hinnangul ei tohi Eesti saata oma sõdureid osalema välismissioonidel, mis ei teeni otseselt Eesti riigikaitse eesmärki või Eesti julgeolekut.

"Eesti peab tegema tihedamat julgeolekupoliitilist koostööd meie loomulike liitlaste, s.o Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega ehk Intermariumiga, samuti Põhja-Euroopa riikidega."

Tartu rahulepingu järgsed piirid

Samuti lubatakse seista 1920. aasta Tartu rahulepinguga kindlaks määratud Eesti Vabariigi piiri eest.

"Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ei ole nõus uue, põhiseadusvastase, Eestile kahjuliku ja loovutusliku Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise ja ratifitseerimisega. Vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile tuleb taastada Eesti merepiir Soome lahe mediaanjoonel."

Kaitsekulud nelja protsendile SKP-st

Praeguses julgeolekuolukorras peavad rahvuslased vajalikuks tõsta kaitsekulutused nelja protsendini SKP-st ning kulutused laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikkonnakaitse ülesehitamiseks vähemalt 0,5 protsendini SKP-st.

Samas leitakse, et Eesti peab hoiduma konfliktide provotseerimisest: "Meie rahva jaoks on kriitiliselt tähtis, et Eesti ei satuks sõtta. Riigikaitse jõulise edendamise kõrval sama oluline on säilitada külma närvi ja väärikat tasakaalukust, mille hulka kuulub ka provotseerimast hoidumine, kuid kindlameelse ja kohase vastuse andmine võimalikele provokatsioonidele või rünnakutele."

Maakonnatasand tuleb taastada

Uue erakonna hinnangul peab Eesti haldusjaotus võimaldama kogukondlikku demokraatiat, lähtudes ajalooliselt kujunenud maakonna- ja vallapiiridest ning võimaldades maksutulude ühtlasemat jaotust kõikides Eesti piirkondades.

"Selleks parandame haldusreformi vead, luues tugeva maakonnatasandi, mis saaks endale osa praegu riigi või omavalitsuse tasandile kuuluvaid ülesandeid."

Rail Baltic lõpetada

Rahvuslaste hinnangul "ei vaja Eesti kahjumlikku Rail Balticu superraudteed ega teisi pompoosseid rajatisi või ehitisi ajal, mil meie esmane ülesanne on tagada inimeste toimetulek ja tõsta elatustaset".

Pangamaks ja kaaluda astmelist tulumaksu, kroon tagasi

Väliskapitali ülikasumid tuleb rahvuslaste arvates maksustada, sealhulgas tuleb rahvusvahelistele pankadele kehtestada kindlasummaline riigikaitsemaks vastutasuks neile võimaldatud stabiilse majandus- ja poliitilise keskkonna eest.

"Tulumaksu määr tuleb siduda laste arvuga. Kaaluda tuleb progresseeruva tulumaksu kehtestamist, nagu seda on tehtud enamikus Euroopa riikides. Sissetulekutele tuleb kehtestada piisavalt suur maksuvaba miinimum, mis võimaldaks teenida igas kuus mõistlikuks toimetulekuks vajaliku summa tulumaksuvabalt."

Kui eurotsoonis osalemine hakkab pidurdama Eesti majandusarengut, seavad rahvuslased sihiks taasülemineku Eesti kroonile.

Põlevkivi- ja tuumaenergia kilbile

Rahvuslaste hinnangul on energiasõltumatus üks Eesti inimeste heaolu ja majanduse mõistliku toimimise ning riikliku sõltumatuse olulisi tagatisi.

"Sellepärast tuleb Eestis säilitada, toetada ja arendada põlevkivikeemia- ja põlevkivienergiatööstust. Energiahinnad peavad olema inimestele jõukohased ja olema seoses tootmisomahinnaga, mitte kõikuva ja mõjutatava börsihinnaga. Eestis tuleb käivitada tuumaenergia tootmine Eesti riigi enamusosalusega. Pooldame mõistlikku taastuvenergia arendamist."

Metsatööstus väiketootmisele

Rahvuslased lubavad ka toetada Eesti metsatööstuse ümberorienteerumist kvaliteetsele väiketootmisele, mis ei sea elukeskkonda jätkusuutmatu raiesurve alla.

"Eesti metsa ülesanne ei ole toita kasvavat masstarbimist mujal maailmas. Selleks piirame väärindamata puidu eksporti ning põllumajandus- ja metsamaa müüki välismaalastele."

Kogu programmi saab lugeda siit.