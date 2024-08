Politoloog: ERK-i edu sõltub teistest konservatiividest eristumisest

Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide uus esimees Silver Kuusik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erakonna tulevik sõltub paljuski kohalikest valimistest.

Erakond ei välista koostööd ühegi parteiga, kuid EKRE-ga on suhted praegu jahedad.

"Ma loodan, et sellise viisaka suhtumise tulemusega nad kindlasti paranevad ja ma usun, et konservatiivne tiib saab ühel hetkel selliseks, kes saab koos laua taha istuda ja kelle vahel ei ole pingeid," ütles Kuusik.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Mart Helme ütles, et praegu on keeruline hinnata, milliseks kujunevad kahe konservatiivse erakonna suhted tulevikus.

"Ega me ei ole nende poolt mingeid niisuguseid kandvaid seisukohti saanud näha. Pigem on nad tegelenud sellega, et on oma endist emaerakonda ja nii-öelda perekonda kritiseerinud kogu aeg. Kui nad nüüd sellest paradigmast välja suudavad astuda, siis võib-olla avanevad uued perspektiivid," kommenteeris Helme.

Isamaa aseesimees Riina Solman peab tõenäoliseks, et nende valijad hindavad partei ajalugu ja uusi erakondi eelistama ei hakka.

"Uute erakondade puhul – ma rõhutan, et uute erakondade puhul – me oleme kuulnud ju lubadusi, aga tegusid oleme vähe näinud. Ehk kõigil poliitilistel erakondadel sõnumid käivad ette ja teod peavad pärast tagantjärele tulema," sõnas Solman.

Politoloog Tõnis Leht märkis, et Eesti poliitilisel maastikul on muutunud konkurents rahvuskonservatiivsel suunal tihedaks.

"Kui uus erakond ERK on edukas oma stardiga, oma organisatsiooni üles ehitamisega, enda sõnumite sättimisega, siis tegelikult on täiesti võimalik, et järgmistel riigikogu valimistel on meil riigikogus kolm rahvuskonservatiivset erakonda. Aga tõenäoliselt jääb kõigile natuke vähem mandaate," rääkis ta.

Leht lisas, et konservatiivse maailmavaate suunas on liikumas ka neljas partei ja see on Keskerakond.

"Riigikogu valimistel ei ole sugugi välistatud, et see konservatiivsema kaldega erakondade plokk võib edukalt konkureerida liberaalsete erakondadega summaarse häältesaagi osas," ütles Leht.

Järgmised riigikogu valimised on 2027. aastal.