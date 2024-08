Eesti inimeste lemmikmeediabrändiks on tõusnud ERR

Kantar Emori iga-aastases meediabrändide uuringus on esikohale tõusnud ERR, teisel kohal on ETV.

Esmakordselt on ERR tõusnud esikohale nii tuntuse kui ka meeldivuse poolest. 2024. aasta uuringus on ERR kõige enam mainitud ja ühtlasi ka Eesti inimeste lemmikmeediabrändiks.

Meeldivuse edetabelis on teisel kohal varem esimest positsiooni hoidnud ETV, kolmandal Delfi. ERR-i ja ETV valis oma lemmikuks kolmandik vastajatest.

ERR on tugevalt eelistatud meediabränd nooremate ja keskmises vanuses vastajate seas, vanuserühmas 50-74 eluaastat hoiab esikohta ETV. Eesti vanim telekanal on jätkuvalt lemmikuim meediabränd eestlaste seas, ERR on teisel kohal.

Muu rahvuse seas on ETV+ kolmandat aastat järjest esimene, teisele kohale on tõusnud ERR. Üldedetabelis hoiab ETV+ kuuendat kohta.

Raadiotest on kõige kõrgemat kohal Vikerraadio, mis on meeldivuse üldedetabelis seitsmes.

Aasta-aastalt on inimestele lähedasemaks saanud rahvusringhäälingu noorim kanal Jupiter, mis on üldedetablis üheksandal kohal tõustes aasta varasema uuringuga võrreldes neli ja üle-eelmise aasta võrdluses kuus kohta.