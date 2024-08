Peaminister Michal kinnitas ministrite vastutusvaldkonnad

Haridus- ja teadusministri, kaitseministri, kultuuriministri, rahandusministri, siseministri, sotsiaalkaitseministri ja terviseministri ning välisministri vastutusvaldkondades suuri muudatusi ei ole. Mõned oma senised ülesanded annab ära regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Justiits- ja digiministri vastutusvaldkonnas on lisaks justiitsministeeriumi juhtimisele ja selle valitsemisalale digiühiskonna poliitika kavandamine ja elluviimine, digiarengu ja küberturvalisuse korraldamine ja järelevalve, riigi infosüsteemide, sealhulgas kesksete võrgu- ja infosüsteemide arendamise koordineerimine, telekommunikatsiooni korraldamine, soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu koostamine ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse juhtimine.

Majandus- ja tööstusminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja selle valitsemisala, välja arvatud valdkondades, mis on antud justiits- ja digiministri juhtida. Majandus- ja tööstusministri vastutusvaldkonnas on lisaks väliskaubanduse valdkond ja välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse juhtimine. Samuti maakasutuspoliitika, ruumilise planeerimise korraldamine, maa- ja ruumivaldkonna ülesannete täitmine, sealhulgas ruumiandmed ja andmekogud, ruumiandmeteenuste haldamine, ja maa hindamisega seotud tegevuse korraldamine, maakorraldustoimingute tegemine, maareformi toimingute suunamine ja elluviimine, riigile vajalike maade omandamine ning hoonestamata riigimaaga seotud riigivara valitseja antud ülesannete täitmine ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse juhtimine. Väärtusliku põllumajandusmaa ja kohaliku omavalitsuse üksusele riigimaa võõrandamise otsustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kooskõlastatult regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga.

Taristuministri vastutusvaldkonnas on ringmajanduse ja jäätmekäitluspoliitika korraldamine, elamumajandus ja ehitus, transport, sh veondus, rahvusvaheline ühistransport, transiit, logistika ja transporditaristu. Samuti meremajanduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, meremajanduse sektorite ja riigile kuuluva veesõidukipargi arendamine, aga ka liikluskorraldus, transpordisüsteemide, liikuvuse ja liikuvusteenuste planeerimine ja plaanide elluviimine, liiklusohutuse suurendamine.

Kliimaminister juhib kliimaministeeriumi oma vastutusvaldkonnas, välja arvatud valdkondades, mis on antud majandus- ja tööstusministri või taristuministri juhtida. Kliimaministri vastutusvaldkonnas on rohereformi terviklik elluviimine, energeetika, kliimapoliitika, ettevõtluse suunamine puhtamate tehnoloogiate poole. Ta juhib taastuvenergia arendamist ja koordineerib taastuvenergiaprojektide elluviimist. Minister vastutab keskkonna- ja looduskaitse, aga ka loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamise eest. Samuti on tema pädevuses keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute ning veekaitse ja -kasutamise korraldamine ning merekeskkonna kaitse ja kasutamise poliitika. Samuti välisõhu kaitse ning kiirgus- ja tuumaohutuse alase poliitika kujundamine ja keskkonnaseire korraldamine, maapõueressursside kasutamise korraldamine, geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine.