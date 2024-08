Swedbanki pangaautomaatidest ei saa sügisest enam makseid teha

Swedbank teatas oma klientidele, et nad sulgevad alates 24. oktoobrist pangaautomaadi kaudu maksete tegemise, sest Euroopa Liidu välkmaksete määruse jõustumisega muutuvad maksete nõuded. Automaadis sularaha sissemaksmist ja väljavõtmist see muudatus panga kinnitusel ei mõjuta.

Muutub ka hinnakiri, seda eelkõige esindustes tehtavate tehingute ja müntide kasutamise puhul. Näiteks kui seni tuli müntide sissemakse eest maksta viis protsenti summast, kuid mitte alla viie euro, siis edaspidi tõuseb miinimumtasu 10 euroni. Lapsed saavad aga edaspidigi kuni 100 eurot tasuta sisse maksta ning seda ületava summa puhul on teenustasu viis protsenti summast.

Automaadikaardi avamise tasu tõuseb viielt eurolt kümneni ning ja PIN-kalkulaatori väljastamise tasu üle 65-aastastele kümnelt eurolt 15-ni. Alla 65-aastased küsitakse PIN-kalkulaatori eest 18 euro asemel 20 eurot.

Rohkem tuleb maksta ka esindustes Smart-ID uuendamise eest – senise 10 euro asemel 15 eurot – ning kui alla 18-aastased said seni seda tasuta uuendada, siis nüüd tuleb neilgi võrdselt täisealistega maksta.

Kallineb ka osa tõendite esindusest väljastamine ning liisinguvara, näiteks sõiduautode, mootorrataste ja ATV-de hindamisteenuse tasu. Viimane oli varem 80, sügisest aga 95 eurot.

Lisaks teatas Swedbank, et kui seni konverteeriti valuuta makse teostamisel automaatselt, siis edaspidi tuleb enne makse tegemist valuuta endale sobival ajal kindla kursiga konverteerida ja seejärel makse teha. Niisugune süsteem on panga hinnangul läbipaistvam, sest vahetuskurss on lõplik.

Panga teatel muutub peamiselt internetipanka ja mobiiliäppi kasutavate inimeste jaoks vähe, sest enamik muudatusi puudutab esindustes tehtavaid tehinguid ja müntide kasutamist.