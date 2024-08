Konkurentide hinnangul nad Swedbanki hinnatõusust turuosa ei võida

Swedbank teatas, et tõstab mitme pangakontoris pakutava teenuse hinda. Konkurendid tõdevad, et nemad sellest turuosa ei võida, sest lihtsamate teenuste hinna pärast kliendid panka tihti ei vaheta.

Swedbank tõstab novembrist mitme pangakontoris pakutava teenuse hinda. Näiteks peab münte panka viies uue hinnakirja järgi tasuma vähemalt 10 eurot, varem oli hind viis eurot. Lastele tehakse siiski erand – 100 euro jagu münte võetakse vastu tasuta. Üle 65-aastased inimesed peavad PIN-kalkulaatori eest maksma 10 euro asemel 15 eurot. Smart-ID uuendamine pangakontoris maksab edasipidi 15 mitte 10 eurot.

"Kuna me näeme, et nende teenuste osakaal tervikuna on vähenemas, siis sellest tulenevalt me kehtestame ikka omad hinnad," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Pankade kasumid on samas tänu kõrgetele intressimääradele hüppeliselt tõusnud. "Aktuaalne kaamera" küsis, miks selles olukorras tõsta teenuste hinda klientidele, kes internetipanka ei pruugi hästi kasutada osata.

"Mina ütleks selle peale ikka niimoodi, et me kindlasti aitame ja nõustame kõiki meie kliente, kes meie poole pöörduvad erinevatesse kontoritesse, et kliendid õpiksid ja harjuksid meie digitaalseid kanaleid kasutama sellest tulenevalt, et see on kliendi enda jaoks mugavam ja soodsam," vastas Ulla.

Osa mainitud teenustest pakuvad teised pangad soodsamalt, kuid sellega konkurendid kliente võita ei looda.

"Ei ole nende teenuste hinnatõusu puhul küll hetkel näha, et suuremat liikumist turul toimuma hakkaks," sõnas SEB eraklientide segmendi juht Evelin Koplimäe.

Pigem vahetatakse panka siis, kui tehakse suurem otsus – näiteks, et saada kodulaen soodsamalt.

"Ma pean tunnistama, et kliendid on tegelikult küllalt mugavad. Pangavahetus ei tule üldse lihtsasti. Eeldatakse, et see on hästi keeruline," ütles Coop Panga erakliendi panganduse juht Moonika Maaring.

Ka Maaring tõdes, et üha enam kliente kasutab internetipanka, kuid siiski lisas, et see, et pangakontoris käivad vaid internetivõõrad vanainimesed, on müüt.

"Hea näide ongi see müntide vahetamine – kui lapse hoiupõrsas vajab sissemakset kontole, need mündid tuleb ära vahetada, siis ei ole enam palju pankasid, kus seda teha saab. Näiteks Lääne-Virumaal oleme meie üks ainukestest," rääkis Maaring.