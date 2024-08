Arheoloog: Kuremäe matusekoht pärineb ilmselt kesk- ja varauusajast

Kuremäel toimunud arheoloogilistel päästetöödel tuvastati, et kopajuht oli eelmisel sügisel kraavi kaevates segi pööranud vähemalt seitsme inimese luud. Tööde käigus selgus, et tegu polnud algselt arvatud iidsete vadjalaste matmiskohaga, vaid hilisemast ajast pärit matustega.

"Matused on tõstetud valdavas osas ekskavaatoriga välja. Paigale on jäänud mõnest surnust rindkere osa, mõnest on jäänud jalalabad. Aga meil on õnnestunud väljatõstetud pinnase hunnikutest kõik kokku koguda. Käisime need hunnikud põhjalikult läbi nii metallidetektoriga, kellude, labidatega kui ka ekskavaatoriga. Kõik kantisime ringi, sorteerisime ning korjasime luud ja leiud kokku," rääkis luuarheoloog Martin Malve.

"Ilmselt on meie leitud matused kesk- ja varauusajast," lisas Malve.

Sügisel oli üks versioon, et tegu võis olla vadjalaste iidse kääbaskalmega, sest neid on sealt kandist varemgi leitud. Uuringute käigus selgus, et tegu on siiski hilisema aja matmiskohaga. Näiteks leiti ühest hauast 14. sajandist pärit münt.

"Näib, et siinsed vadjalased on võtnud omaks eestilikud matmiskombed: matta lihtsalt tavalistesse haudadesse, panna vähem asju surnutele kaasa teise ilma. Ja võibolla nad ka aja jooksul keeleliselt eestistusid," ütles arheoloog Anti Lillak.

Arheoloogiliste välitööde raames tehti Kuremäele ka kolmkümmend prooviauku. Sellega avastati uusi matmiskohti. Neist üks mehematus võeti teaduse hüvanguks kohe põhjalikumalt ette.

Lisaks selgus, et mitmes kohas, kus varem arvati haudu olevat, neid ei ole.