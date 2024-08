Maailmarändurite jaht jõudis pärast 25 aastat tagasi kodusaarele

Hiljem tegi laev juba Norra lipu all veel kaks ümbermaailmareisi.

Jaht ehitati valmis Saaremaal ja see jõudis pärast veerandsajandi möödumist koos osade endiste meeskonnaliikmetega taas Kuressaarde.

"Praegune norralasest omanik ütles, et kui on selline suur tähtpäev, siis ta tooks oma laeva hea meelega Eestisse," ütles laeva meeskonnaluuge Tiit Pruuli. "Ja nii me sõitsime üle Läänemere siia ja juubelipidustused kulmineeruvad 16. oktoobril, kui saab 25 aastat just sellest päevast kui me lahkusime. Ja Tallinna Meremuuseumis on siis väike olemine sel puhul."

"25 aastaga on ta säilinud ikka väga ehedalt," lausus laeva meeskonnaliige Meelis Saarlaid. "Sõitsime näiteks ühe purjega, mis oli sellest ajast kui me sellega seilasime 25 aastat tagasi."