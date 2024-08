Nõmme Raadio lõpetab sügisest raadiojaamana tegevuse

Nõmme Raadio vastutav toimetaja Margus Lepa rääkis ERR-ile, et lõpetab tervislikel põhjusel üle 30 aasta tegutsenud raadiojaama tegevuse.

Lepa ei esitanud TTJA-le taotlust raadioloa pikendamiseks Tallinnas Nõmme piirkonnas sagedusel 99.3 megahertsi.

"Internetis tahaks jätkata küll midagi, aga seda sagedust lihtsalt kinni hoida, kui ma ise rääkida ei saa – lihtsalt valud on ja ei saa riskida, et kutsun külalise ja ei saa temaga räägitud. See on väga suur risk," ütles Lepa.

Otsuse taga on tervislikud põhjused.

"Kui ma õigesti seda diagnoosi mäletan, see on kolmiknärvi neuralgia ja valud on kaunis jubedad," sõnas Lepa.

Lepa märkis, et ta tahab edasi tegutseda internetis.

"Tahaks teha küll. Praegu tegelemegi väikest viisi ümbertõstmisega ja niimoodi. Aga kui ma võtan sageduse, siis ma pean täitma kõiki selle sageduse reegleid ja ma kardan, et seda ma ei suuda. Seda on aastakümneid tehtud ja aastad mitte ei tule, vaid lähevad," lausus Lepa.

Nõmme Raadio alustas tegevust Nõukogude Liidu lõpul Nõmme Noortemajas ning FM-sagedusel 1992. aasta sügisel.

Nõmme Raadio levib Tallinnas ja Harjumaal ning interneti vahendusel.

Uued raadioload hakkavad kehtivad alates selle aasta 17. novembrist.

Samuti lõpetab sügisest tegevuse Vene raadiojaam Jumor FM, mille asemel jätkab samal sagedusvõrgul Ukraina raadio drUzi.

Duo Media venekeelse raadiojaama Narodnoje Radio sageduse võtab sügisel üle venekeelne Radio Maximum.