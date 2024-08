TTJA ei andnud raadioluba pikalt Eestis tegutsenud venekeelsele jaamale

Narodnoje Radio on Eestis 15 aastat tegutsenud jaam, millel on peaaegu 100 000 kuulajat. Narodnoje Radio asemel saab novembrist kuulata Vene-Ameerika ühisettevõtte raadiojaama Radio Maximum.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet põhjendas, et programmi kirjeldusest nähtub, et Radio Maximum pakub laiemat muusikavalikut, sealhulgas kultuslikke hitte. Amet lähtus oma otsuses kultuuriministeeriumi sätestatud kõrvaltingimustest.

"Nendel tingimustel on erinevaid eesmärke. Näiteks Eesti autorite muusikateosed on loomulikult selleks, et säiliks Eesti autoritele raadios võimalikult lai kõlapind. Ma usun, et konsulteeriti ka autorite ühinguga, aga kindlasti konsulteeriti ka kõigi raadiote endaga," rääkis TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla.

Narodnoje Radio kuulub Duo Media gruppi. Juhatuse esimees Jüri Pihel on TTJA otsusest nördinud. Ta ütles, et amet ja kaudselt ka kultuuriministeerium, mis sätestab raadiojaamadele kõrvaltingimused, on sekkunud raadiojaamade programmi sisusse.

"See põhjus näeb välja nagu luuletus. Meie juristid loevad seda põhjalikult. See on meediavabaduse küsimus, see on ettevõtlusvabaduse küsimus. Ma arvan, et siin on mõtlemist nii kultuuriministril, peaministril kui ka õiguskantsleril. See on väga tõsine pretsedent," rääkis Pihel.

Sügisest lõpetab ka venekeelne raadiojaam Jumor FM, mille asemel jätkab seni ainult internetis kuuldav olnud ukrainakeelne Raadio Druzi. Programmist viis protsenti on vene, 15 protsenti eesti keeles.

"Praegu on meil eetris kaasaegne huvitav muusika nii Eestist kui ka Ukrainast. See pakub huvi mitte ainult ukrainlastele," sõnas Ukraina Media Druzi juhatuse liige Volodõmõr Palamar.