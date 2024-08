Tööotsijate hulk on kasvanud, kuid pakkumiste arv vähenenud

Tööle kandideerijate arv on tänavu rekordiliselt suur – kasvanud on nii nende hulk, kes tahavad teha lisaotsi, kui ka noorte arv, kes on esimese töökoha otsingul. Samas on vähenenud pakkumiste arv tööportaalides.

Augustikuu on klassikaliselt aeg, mil läheb agaraks tööotsimiseks. Tänavu on juhtunud aga nii, et ühele kohale võib kandeerida ka sadu inimesi. Nii suurt tungi pole tööportaalide värbajad viimaste aastate jooksul varem täheldanud ning suvi võib lõppeda senise rekordi purunemisega.

"Meil just lõppes üks konkurss, kus me otsisime büroojuhti ja meile laekus esimese päevaga 100 CV-d. Kõige rohkem me näeme neid muidugi lihtsamate tööpakkumiste seas nagu teenindussektor või assisteerivad ametikohad või siis mõned populaarsemad tööandjad," rääkis CV.ee värbaja Andra Rand.

Tööotsimise aktiivsus on kasvanud erinevates vanusegruppides. Kõige keerulisem on praegu noortel, kes tööturul alles alustavad ja kelle hulgas on tööpuuduse määr kolm korda riigi keskmisest suurem. Noortega võrdselt konkureerivad inimesed, kes otsivad lisatööd oma majandusliku järje parandamiseks.

"Hinnad on kasvanud kiiremini kui inimeste sissetulekud, nende ostujõud on vähenenud ja see on ka tõstnud soovi nii töötada kui ka tööd otsida. Me näeme seda, et tööjõu voolavus on vähenenud. Nende inimeste arv, kes omal soovil soovivad töölt lahkuda, on vähenenud," selgitas Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Kui varem valisid tööotsijad välja üksikud huvipakkuvad asutused, siis nüüd saadetakse CV-sid laiali massiliselt. Ka ei saa enam öelda, et huvi oleks vaid kindlate ametikohtade vastu, vaid nüüd loevad märksõnad "osaline tööaeg" ja "sobilik üliõpilastele".

Kellel töökoht käes, see sellest naljalt ei loobu, nii ka näiteks Selveris.

"Inimesed, kes juba töötavad meil, kaupluse töötajad ei vaata tööturul ringi. Hinnatakse stabiilsust ja turvalisust ja hoitakse oma töökohtadest rohkem kinni. Ka nüüd, suveperioodil on inimesed väga paiklikud, ei otsita uusi töökohta ja ka uued pakkumises olevad töökohad täituvad väga kiiresti," rääkis Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Sel põhjusel on ka näiteks CV.ee portaalis pakkumiste arv langustrendis. Töökäsi on puudu aga tööstuses, ehituses ja transpordis.