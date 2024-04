Narvas võib tänavu tööta jääda 150 keelenõuetele mittevastavat õpetajat

Narva linnavalitus kutsus õpetajad töötukassa infopäevale. Töötukassa selgitusi kuulama tulnud õpetajatel on vallandamisteated juba käes või peaks lähipäevil tulema. Enamik neist on eesti keelt õppinud – nagu nad ütlevad – kogu oma elu, kuid kvalifikatsiooninõude täitmiseks sellest ei piisa. Vallandamise ametlikku põhjust peetakse alandavaks.

"Et me pole pikka aega toime tulnud oma tööülesannete täitmisega. See pole õige ja põhjendus tundub alandavana. Olen kolmandat põlve õpetaja. Minu vanaema ja ema olid õpetajad. Olen oma olemuselt õpetaja. Ja kõige suurem raskus seisneb praegu selles, et enamik teenekatest õpetajatest ei tea, mis neist edasi saab," rääkis õpetaja Olga.

Linnavalitsus püüab päästa, mida päästa annab ja loodab, et klassides, mis eestikeelsele õppele veel üle ei lähe, saavad õpetajad keeleõppeks lisaaega.

"See on suur kaotus. Meil ei ole nii palju spetsialiste, eripedagooge või aineõpetajaid. Me kutsume dialoogile haridusministeeriumi, et ühelt poolt nõutakse nendelt B2 keeletaset, aga nende töökeel niikuinii on vene keel. Anda neile võimalus jätkata oma töökohal," ütles Narva abilinnapea Messurme Pissareva.

Töötukassa seisab silmitsi järjekordse vallandamislainega.

"Seekord tuleb korraga nii palju õpetajaid. Meil on tulnud korraga palju kaevureid. On ajad, kus tuli kalatöötlejaid palju. Kõik need on sellised spetsiifilised erialad, ei ole võimalik siin ühtlaselt sellele grupile mingisugust lahendust pakkuda. Siin tuleb jällegi individuaalseid lahendusi mõelda," rääkis töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Sel aastal kaotab Narvas töö umbes 150 õpetajat.