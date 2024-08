Galeriid | Ida-Virumaal kõlasid Olav Ehala ja Leelo Tungla laulud

Eesti muusikanõukogu korraldatud ViruLaul24 kontsertidel laval olnud lauljate tuumiku moodustas spetsiaalselt selleks projektiks kokku kutsutud Ida-Virumaa noorte ühendkoor.

"See projekt tasuks edasiviimist. Tõesti on hea näha, et siinsed noored tahavad kaasa teha – nagu ma täna kuulsin, kui nad tulid söömast mööda parki ja laulsid Olav Ehala laule. Noored ootavad seda projekti ja me peame tõsiselt mõtlema, kuidas seda edasi teha," rääkis ViruLaul24 kunstiline juht ja dirigent Hirvo Surva.

Kui Narvas ja Kohtla-Järvel toimunud kontsertidel esineti kontserdimajas, siis taasiseseisvuspäeval lauldi Toilas laulukaare all.

"Üllatav, et eilsele kontserdile Narva tuli nii palju inimesi, kogu 600-kohaline saal oli peaaegu täis," ütles Ida-Virumaa noorte ühendkoori laulja Liisi Kauber.

Pidupäevakontserdil ilmaga vedas.

"Mis võiks veel ilusam olla kui veeta taasiseseisvuspäeva sellise kontserdi saatel. Olav Ehala imeline muusika, Leelo Tungla ilus eesti keel, kaheksa koori orkestri saatel – ma olen lihtsalt sõnatu," kirjeldas kontserdikülastaja Indrek Laos.

Viru Laulu Kohtla-Järve kontserdi salvestust näitab ETV selle nädala reedel kell 20. 1. septembril näeb salvestust ETV2 ekraanil kell 12.30.