Tartu ja Pärnu tähistasid taasiseseisvumispäeva muusika ja tantsuga

Tartus algas päev vabadussõja mälestussamba juures tseremooniaga, kus peeti kõnesid ning samba jalamile asetati pärg.

Kohaletulnutele pakkusid etteastetega rõõmu lauljad, puhkpilliorkester ja rahvatantsijad.

Pidupäev jätkus Koidula ja Jannseni mälestusväljakul vabaduse simmaniga. Inimesed nautisid päikesepaiste saatel kontserti ja lõid tantsu. Meisterdati ka käepaelu ja rukkililli.

Raekoja kelladel kõlasid päeva jooksul mitmel täistunnil isamaaliste laulude viisid.

Pärnumaal tähistati taasiseseisvumispäeva hulga üritustega. Näiteks toimus tänujumalateenistus Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus, Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäeva tähistamine ja kontsert-aktus Tahkurannas ning Kaitseliidu maakaitsepäev Häädemeestel.

Pärnus Paikuse-Reiu vabaõhulaval aga etendub spetsiaalselt taasiseisvumispäevaks lavastatud Eesti mütoloogilistel tegelastel põhinev tantsuetendus "Nii om". Kontserdi lõpetab ansambel Metsatöll. Etenduse lavastasid Eneli Rüütli ja Kardo Ojassalu.

"See on üks muistendlugu sellest, kuidas mehed ja naised kokku said. Alguses nad olid täiesti erinevad maailmas, naised olid veehaldjad, oru emandad ja mehed olid mägede valitsejad, kuningad. Siin teeb kaasa peaaegu viis rahvatantsurühma. Meil on neli segarühma, üks naisrühm, siis on meil solist, siis meil on kandlemängija, siis meil on kaks koori, meestekoori," rääkis Rüütli.