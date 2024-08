Galerii: 20. augusti klubi kogunes Toompeale pidulikule koosolekule

Traditsioonilisel aastakoosolekul ütlesid tervitussõnad riigikogu esimees Lauri Hussar ja peaminister Kristen Michal. Sõnavõtuga esines klubi liige Enn Tupp.

Michal sõnas kõnes, et vabaduse nimel tuleb pingutada ja teha tööd pidevalt, sest vabadus ei ole iseenesestmõistetav. "Selle säilitamiseks tuleb teha järjepidevalt ja väsimatult tööd. Vabadusega olla nagu hapnikuga, märkad tema puudumist siis, kui on juba hiljavõitu," kõneles ta.

Peaministri sõnul ei olnud taasiseseisvumine ainult poliitiline saavutus, vaid eelkõige vaimne ja moraalne võit. "See oli tõestus, et vabadusejanu ei saa kustutada ja et rahva kollektiivne tahe on tugevam kui ükskõik milline repressiivne režiim. See oli hetk, mil me kinnitasime oma õigust otsustada ise oma saatuse üle."

Michal lisas, et valus meeldetuletus vabaduse haprusest on kestev Venemaa sõda Ukrainas ning et Eesti peab tegema kõik selleks, et Ukraina inimesed saaksid ennast jälle vabana tunda.

1994. aastal asutatud 20. augusti klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti vabariigi ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt.

33 aastat tagasi, 1991. aasta 20. augustil kell 23.03 võttis Eesti vabariigi ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.