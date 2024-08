Kaimo Kuusk: meeldis, et president sidus kõnes erinevaid teemasid

President Alar Karis kutsus Kadriorus Eesti taasiseseisvumispäeval peetud kõnes looma võimu ja kodanike ausat kahekõnet, mis aitab luua selgust. Ta nimetas ohtlikuks arengut, kui inimesed tunnetavad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast.

"Me vajame võimu ja kodanike ausat kahekõnet, mis hajutab usaldamatuse ning aitab luua selgust. Telekomifirmalt ootame selgitust, miks ta tõstab teenuse hinda. Õpetajalt, kes seisab klassi ees, tahame teada, miks ta just sellise hinde paneb. Samamoodi ootame võimult argumente, et õiget otsust saaks õigena tajuda," kõneles president.

President Alar Karis rääkis Kadrioru roosiaias peetud kõnes vabaduse hoidmisest, sündimuse vähenemisest ja murest hariduse tuleviku pärast.

"Esiteks ma tahan öelda, et mulle väga meeldis presidendi kõne. Võib-olla ainuke asi, mida võiks ette heita, et ta tahtis olla liiga tasakaalukas, tahtis hõlmata kõike. Aga mõned asjad, eriti, mis puudutas haridust ja kultuuri, need mind kõige rohkem huvitavad ja neid tuleb võib-olla isegi veel rohkem rõhutada. Selles mõttes, et tavaliselt eristatakse majandust ja kultuuri, aga need on palju rohkem omavahel seotud, kui pragmaatiline mõte seda teeb. Kultuur on väga oluline majanduse jaoks ja presidendi kõnes seda oli," kommenteeris semiootik ja poliitik Mihhail Lotman.

President kutsus üles looma lastesõbralikku Eestit ning rõhutas, et kultuur on eestilikkuse paekivist alusmüür.

"Kõige olulisemat minu jaoks oli selles, kuidas üksteist päriselt näha ja kuulata. Et vabadus on midagi sellist, et ta sõltub meist kõikidest ja sõltub sellest, et oleks läbipaistvus inimeste vahel, ka valitsuse ja rahva vahel ja kui meil on vaja teha raskeid valikuid, kas või on vaja makse tõsta, siis see ei toimuks selliselt ülevalt alla suhtumisega, vaid et päriselt läbipaistvalt seletatakse lahti, mis, miks kuidas. Et me tunneksime kõik, et me oleme koos ja see, et me oleme väikene, on tegelikult meie tugevus," rääkis filmirežissöör Anna Hints.

Riigipea tõi välja, et majandusliku ebakindluse ajal tuleb luua ja hoida usaldust, lisades, et tööstusel on ühine tulevik koos idufirmadega.

"Mulle meeldis see, et president sidus erinevaid teemasid. Ükski teema pole ju vaakumis omaette, me kõik ju toimetame koos, kõigis valdkondades. Julgeolek, majandus, kultuur – need kõik on ju omavahel seotud," rääkis diplomaat Kaimo Kuusk.