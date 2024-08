Gruusia valitsev erakond soovib opositsiooni keelustada

UNM-i asutas ja juhtis aastaid Gruusia endine president Mihheil Saakašvili, kes on juba aastaid vangis võimu kuritarvitamise süüdistuste tõttu. Tema tervis oli vanglas ühel hetkel nii kehv, et inimõiguste organisatsioonid kutsusid üles tema vabastamisele meditsiinilistel põhjustel.

Teisipäeval avaldatud avalduses süüdistas Gruusia Unistus UNM-i 2008. aasta Venemaa-Gruusia sõja põhjustamises ja väitis, ilma tõenditeta, et partei soovib avada teise rinde käimasolevas Venemaa-Ukraina konfliktis.

"Kui saavutame põhiseadusliku enamuse, algatame õigusliku protsessi, mille tulemusel kuulutatakse Ühtne Rahvuslik Liikumine ja kõik selle satelliit- või järeltulevad parteid põhiseadusevastaseks," lisati avalduses.

Gruusia Unistuse avalduse eesmärk on veenda valijaid, et partei vajab lubaduste täitmiseks põhiseaduslikku enamust. Kuid isegi ilma põhiseadusliku enamuseta saavad nad juba praegu esitada konstitutsioonikohtule taotluse keelustada partei, mille eesmärk on Gruusia põhiseadusliku korra kukutamine või vägivaldne muutmine, riigi iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumine või sõja või vägivalla propageerimine.

Lisaks UNM-i keelustamisele teatas Gruusia Unistus, et kavatseb läbi suruda Venemaa stiilis seaduse, mis piirab LGBTQ+ õigusi, mille vastu on hoiatuse andnud nii Euroopa Liit kui ka inimõiguste organisatsioonid.

Valitsev erakond teatas ka, et soovib muuta põhiseadust, et rahumeelselt taastada Gruusia territoriaalne terviklikkus nii, et see vastaks uuele reaalsusele, täpsustamata üksikasju, kuid tekitades opositsioonis hirme, et see võib tähendada järeleandmisi Venemaale, mis ähvardas eelmisel aastal annekteerida Gruusia separatistlikud piirkonnad Lõuna-Osseetia ja Abhaasia.

Gruusia parlamendivalimised toimuvad 26. oktoobril. Juunis leppisid kuus opositsiooniparteid kokku koostöös, et kukutada valitsev partei, mis nende sõnul on viinud riigi Euroopa Liiduga liitumise kursilt kõrvale.