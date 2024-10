Gruusia president keeldus jõustamast LGBTQ õigusi piiravat seadust

Valitsuspartei Gruusia Unistus kiitis pereväärtuste seaduseks nimetatava eelnõu heaks septembris toimunud hääletusel, mida parlamendi opositsioon boikoteeris ja mis on veelgi suurendanud pingeid riigis enne 26. oktoobri parlamendivalimisi.

"President Zurabišvili keeldus eelnõu allkirjastamast ja saatis selle tagasi parlamenti ilma, et oleks selle vetostanud," ütles presidendi kantselei kõneisik Marika Bochoidze uudisteagentuurile AFP.

Eeldatavasti allkirjastab eelnõu seaduseks presidendi asemel parlamendi spiiker Šalva Papuašvili, kes on üks selle algatajaid.

Gruusia seadus sarnaneb sellele, mida Venemaal kasutatakse LGBTQ inimeste õiguste piiramiseks ning selles väljendatakse soovi piirata haridusasutustes ja telesaadetes "samasooliste suhete ja intsesti propagandat".

Seadus keelab ka sookorrigeerimise, homoseksuaalsete ja transsooliste inimeste võimaluse lapsi adopteerida ning tunnistab Gruusia territooriumil õigustühiseks samasooliste abielud, mis on sõlmitud välisriikides.

Inimõiguslased on seaduse sõnastust kritiseerinud ka selle eest, et see seab ühele pulgale homoseksuaalsed suhted ja intsesti.

Papuašvili sõnul on meetmete eesmärk "tugevdada alaealiste ning mehe ja naise liidul põhinevate perekonnaväärtuste kaitse mehhanismi".

Euroopa Liiduga ühinemist pooldav Zurabišvili, kel on Gruusia poliitilises süsteemis piiratud roll, on viimastel aastatel sattunud teravasse vastuollu võimuparteiga Gruusia Unistus.

Hiljuti võeti presidendi vastuseisust hoolimata vastu vabaühendusi ahistav "välismõjuseadus", mis tõi kaasa nädalaid kestnud valitsusvastased meeleavaldused.

Euroopa Liit on Gruusiat korduvalt hoiatanud, et tema väljavaated EL-iga liituda halvenevad, kuid ta jõustab euroopalike väärtustega vastuolus olevaid seadusi.