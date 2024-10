Gruusia valmistub parlamendivalimisteks

Gruusia valmistub laupäeval toimuvateks parlamendivalimisteks, kus on vastamisi Venemaaga sõbrustav valitsus ja läände vaatav opositsioon.

Praegune valitsuspartei Gruusia Unistus taotleb neljandat ametiaega. Opositsiooni toetajad nimetavad valitsevat parteid sageli Vene Unistuseks ja süüdistavad partei asutajat, miljardär Bidzina Ivanišvilit venemeelsuses.

Gruusias toetab 80 protsenti elanikkonnast Euroopa Liiduga ühinemist ja Gruusia Unistus ei ole avalikult Euroopa-vastast kampaaniat teinud. Praegune võimupartei on aga valijaid hoiatanud, et opositsiooni võidu korral toob liigne läänesuunaline innukus kaasa sõja Venemaaga, nii nagu praegu Ukrainas.

"Las tulevad (võimule) need, kes on õiglased ja kes on rahva poolt, kes mõtlevad inimeste peale, rahva peale. Miks mitte," ütles talupidaja Artur Manasjan.

"Täna seisame oma riigi, pere ja rahva rahu ja õitsengu eest, et meie noor põlvkond saaks elada rahulikus Gruusias. Me seisame heaolu eest. 26. oktoobril

hääletame õitsengu poolt," sõnas valitsuspartei Gruusia Unistus toetaja Giorgi Bughadze.

"Need on ilmselt kõige olulisemad valimised, mis meil viimaste aastate jooksul on olnud. Siin teeme valiku, kas saada vihkamist täis rõhuvaks riigiks või iseseisvaks euroopalikuks Gruusiaks. Oleme ristteel, kas olla Venemaa käpiknukk või olla iseseisev ja vaba," ütles opositsiooni toetaja Tina Bezhanidze.