Tallinna kommunikatsiooni hakkab juhtima Diana Lorents

Lorents on omandanud Tartu Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi. Ta on muu hulgas töötanud riigikantseleis kommunikatsiooninõunikuna ja maanteeameti avalike suhete osakonna juhatajana. Varem on Lorents olnud Eesti Televisioonis diktor, saatejuht, toimetaja ja produtsent.

Linnavalitsus muutis mais kommunikatsiooniteenistuse struktuuri, mille tulemusel suleti Linnameedia, koondati 40 inimest ja korraldati kommunikatsiooniteenistus ümber kommunikatsiooniosakonnaks.

Kommunikatsiooniosakonda juhtis varem Margit Tamm, kes seekord ei kandideerinud. Augusti lõppedes lahkub ametist ka linna kommunikatsioonidirektor Kirsti Ruul, kelle ametikoht koondatakse.

Tallinna strateegiakeskuse kommunikatsiooniosakonnas on koos juhatajaga kokku 21 töökohta, kelle ülesannete hulka kuuluvad meediasuhted eesti, vene ja inglise keeles, linna ametlike sotsiaalmeedia kanalite haldamine, sisekommunikatsiooni ja linna brändi juhtimine, sise- ja välisveebi toimimas hoidmine, veebiülekanded ning foto- ja videotööd.